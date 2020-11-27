遊民棲身空置屋 感恩節前遭警驅逐

住房權利活動家正在進入由加州交通局持有的空置房屋。（洛杉磯時報）

加州 高速公路巡警（California Highway Patrol）強行驅逐在空置屋中棲身的遊民視頻，感恩節前夜在推特上廣泛流傳。在視頻中，數十名警員在施菲爾德大道（Sheffield Avenue）和寶珀拉爾大道（Poplar Boulevard）附近的街道上集合。在周遭的抗議者們高喊著「不知廉恥！」（Shame on you）的口號聲中，警方開始驅逐在政府擁有的空置房屋中棲身的遊民。

在近一小時的驅逐行動開始前，至少有20個家庭住進由加州交通局（California Department of Transportation）擁有的空置房。這些入住者們表示，新冠疫情 期間，加州政府未能為他們提供健康安全的庇護所。目前尚不清楚共有多少人從這些空置房屋中被驅逐，而參與驅逐活動的巡警也拒絕發表評論。

加州交通局幾年前在當地購買了數十間空屋做為擴展710高速公路計畫的一部分。該計畫失敗後，這些房屋就一直空置。重建社區組織（Reclaim and Rebuild Our Community）成員拉瑞（Claudia Lara）表示，11月25日住進這些空置房屋的遊民包括三個月大的嬰孩和70歲以上的長者，他們之前都住在車上或遊民營地。

拉瑞說，在該組遊民召開了一個請求加州州長紐森（Gavin Newsom）支持的新聞發布會後，警察趕到了。警方在感恩節前夕驅逐遊民既無人性也不負責。她認為住房權是一項基本人權，所有家庭都應有一個安全的庇護所，尤其是當下新冠疫情高峰期。

住房權利活動家近日寄給紐森一封請願信，表示洛杉磯 的有色人種群體正在面臨一個「最黑暗的冬天」（The Darkest Winter），請求州長指示加州交通局允許這些家庭居住在這些空房中，並為這些空房通水通電可以成為安全的避難所。

加州交通局發言人若科（Matt Rocco）表示，沿710高速公路被清空的房屋是不安全且不適宜人居住的。因此交通局選擇將「非法闖入者」（Transpasser)驅逐。交通局正在與當地政府合作出租幾處空置的房產來為遊民提供緊急避難所。若科說，洛杉磯住房局已經簽訂了22棟由交通局持有的房屋租約，將被用於洛杉磯市過渡住房項目中。