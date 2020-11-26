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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

登機訪親友 不怕疫情怕孤單

編譯組／綜合報導 

雖然第三波疫情再起，但許多人已受夠孤單隔離的日子，面對「感恩節遠行團圓，聖誕節就可能變忌日」的警告，仍然決定冒險戴上口罩、搭上飛機，與家人在不平靜的2020年底過節，洛杉磯機場(LAX)內就有成千上萬這樣的旅客。

洛杉磯時報指出，雖然機場的人們都必須戴著口罩，隨時乾洗手，並保持社交距離，但與其它地方相比，LAX就像沙漠中的綠洲，部分受訪者說他們覺得滿安全的，其他人雖然擔心，但見到家人朋友更重要。 

就像長堤機場與布班克機場一樣，往年超級繁忙的洛杉磯國際機場今年冬季也開始有點「冷」。LAX發言人說，與去年同期相比，今年11月的旅次下降至少30%。11月30日前的每日航班也只有846架次，遠低於去年同期的1638架次。 

但對許多願意搭上班機，只想在感恩節與年底長假期間見到家人一面的人，感染風險已不是最關鍵的考量。來自聖安東尼奧的莫茲（Kim Motz）說，她原本在萬聖節就想來洛杉磯，但當時她嚇壞了不敢飛，直到感恩節才「放手一搏」，來看她的女兒與一歲的孫子。57歲的莫茲說，她不想再讓相聚的機會溜掉。 

在營造廠當經理的莫茲說，她們公司與朋友雖然有人染病，但都未喪命。這一趟來洛杉磯，她與家人打算在感恩節為醫護人員送餐，因為她的媳婦就是急診室護理師。莫茲說，班機上每個人都戴口罩，她覺得­「挺安全的」。 

搭同一班班機從聖安東尼奧飛來洛杉磯的卡尼（Philip Carney）也說，他全盤考慮過風險後，還是決定與七歲女兒Jacquie一起來看家人。卡尼笑著說，「是有點擔心啦，但不嚴重，畢竟俺是德州佬」。

來自聖克里門提的祖母Donna Vidrine，在航站出口處給孫女一個熊抱。這樣的畫面很多人都想，但不敢作。 

自己也是醫療人員的法塔桑納（Mike Fetalsana）說，住在達拉斯的他，6月時就計畫來洛杉磯，最後還是決定趁長假時出門。法塔桑納說他同行的乘客一樣全都戴上口罩，他自己只有喝水時才拉下一角，因為他做的就是這行，當然比其他人更在意感染風險。約40歲的他說，當然知道該怎麼預防，而且一直都在做，「不就是勤洗手、戴口罩嗎？」 

並非所有搭機的人都那麼樂觀，不願透露全名的「亞伯特」說，他打算從灣區飛到墨西哥哈里斯科。而在LAX轉機時，他不但盡量待在室外，還戴了兩個口罩。他說，他雖然打算跟朋友一起過感恩節，但到現在他都不能確定決定是對的。「亞伯特」過去七個月都待在公寓，透過ZOOM教大學生，人際互動只限購物，對他來說問題只有一個，「要跟朋友見面，還是孤單死去？」

洛杉磯 機場 LAX

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