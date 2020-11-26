洛縣仇恨犯罪 非裔受害最深 白人至上主義最猖狂

洛杉磯縣是美國人口最多元化的縣之一，境內的社區一直受到各類仇恨犯罪 的困擾。洛縣 人際關係委員會（LA County commission on Human Relations）資深專家黃道正(Marshall Wong)，在25日舉行的仇恨犯罪報告會上表示，2019年洛縣地區的暴力仇恨犯罪達到11年的最高點，其中白人至上主義者（White Supremacist）的犯罪率暴漲38%。

對此，黃道正號召洛縣加大對仇恨犯罪的打擊力度，並在學校加強社會多元化教育，使年輕一代更好的適應多元文化社會。

由洛縣人際關係委員會發布的年度報告，記錄分析了2019年發生的524起仇恨犯罪事件，其中343起帶有暴力色彩，占比達到2008年以來最高峰。根據洛杉磯市警局（LAPD）數據，洛杉磯市的仇恨犯罪數量也連續五年增長，年均增長率為10.3%。絕大多數仇恨犯罪發生在洛縣北部區域。在所有暴力仇恨犯罪中，女性受害者比例高達九成以上，證明多數仇恨罪犯以女性為攻擊目標。

在洛縣各族裔中，非裔 依然是仇恨犯罪的最主要目標。僅占洛縣人口9%的非裔，卻占仇恨犯罪受害者47%。針對非裔的仇恨犯罪除了零星的個人行為外，也有和幫派犯罪以及仇恨團體有關的有組織犯罪。其中在低收入社區活動的西裔幫派，一直以來都將非裔社區視為敵人，並採取各種方法將非裔從社區中驅逐出去。

發生於2019年的一次犯罪活動中，西裔幫派有組織的向非裔社區投擲燃燒瓶及其他可燃物，威脅非裔居民搬家。該事件雖未造成人員傷亡，但卻在當地的非裔和西裔社區間造成嚴重隔闔。

在仇恨犯罪的加害者中，白人至上主義運動的占比明顯增長，超過一半的白人至上主義犯罪是針對猶太社區，但亞裔、西裔和非裔社區也深受其害。絕大多數白人至上主義組織帶有新納粹主義（Neo-Nazism）色彩，並廣泛參與包括毒品買賣在內的違法活動。同時受近年的政治氛圍影響，許多白人種族主義團體出現了人員擴張趨勢，活動範圍也在洛縣北部廣為擴張。

除了基於種族的仇恨犯罪外，基於性取向和宗教的仇恨犯罪，在近年也呈上漲趨勢。其中猶太裔社區和穆斯林社區遭受的宗教仇恨犯罪最嚴重。而針對不同性取向及變性群體的攻擊，主要發生在酒吧等人群密集場所。

黃道正表示，根據美國憲法第一修正案，仇恨組織有權利在社區宣傳其政治主張，並可以在獲得縣政府批准的情況下進行遊行等相關宣傳活動。洛縣政府僅有在有確鑿證據，證明仇恨組織在參與違法活動時，才能對其制裁。這種對執法權的限制，也導致仇恨組織和幫派在部分地區得以生存發展。

黃道正指出，洛縣目前正在採取教育和懲戒相結合方式對抗仇恨犯罪。在公立教育系統中，洛縣正逐年提高社會多元化教育的比重，幫助學生更好的適應多元文化社區。他並相信，隨著白登入主白宮，美國的政治氛圍會向更健康的方向發展，留給仇恨組織的社會空間也會越來越小。