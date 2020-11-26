洛縣疫情惡化 145人就1人染疫 較兩個月前大增

洛縣衛生局25日發布的模型數據顯示，洛杉磯縣每145人就有一個人感染，他/她可能是你的鄰居或是從你身邊經過的路人。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 縣衛生局25日發布的模型數據顯示，洛杉磯縣每145人就有一人感染，他/她可能是你的鄰居或是從你身邊經過的路人。該數字比例和兩個月前相比，巨幅增加。縣衛生局官員Muntu Davis博士，25日說「情況每天都在惡化。」

洛縣 25日新增確診人數4311人，死亡新增49人。目前全縣確診人數是37萬8323人，死亡人數是7543人。

洛縣本周記錄了比以往任何時候都多的新冠病毒確診案例，根據衛生局的模型，實際患病人數甚至更高。該縣使用數學模型來確定有多少人，包括被診斷或未被診斷出的人對具有病毒的傳染性，根據23日數據，目前約有0.69％的縣居民（約6萬9000人）能將新冠病毒傳播給其他人。

該模型假設，每有一人因新冠病毒入院，就可能有39人被傳染。簡言之，將最近因病毒住院人數乘以40。然後，數據科學家對該數字進行調整，以使其僅包括目前具有傳染性的人，他們估計每個人的感染時間在2.5到4.5天之間。

衛生服務部主任Christina Ghaly博士說，由於有很多不知道的傳播者，感恩節可能成為危險的時段。家庭聚餐變成了傳播病毒的機會。因此她預計確診人數將繼續上升。民眾依然可通過戴口罩，保持社交距離，並限制在一起度過的時間，尤其是在室內環境中，來最大程度地減少與傳染性人群的接觸。

橙縣 的情況也不樂觀，橙縣25日新增確診1199例，新增死亡人數三人。目前橙縣累計確診7萬3152人，死亡人數1559人。橙縣住院患者三天平均值的變化從26.8％增至27.1％。 該縣目前有30％的重症監護病床，和64％的呼吸機可用。

洛縣和橙縣都鼓勵民眾參加感恩節聚會前，進行新冠病毒檢測，以此減少感染他人和被他人感染的機會。