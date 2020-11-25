我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天

編譯組／綜合報導 
洛杉磯國際機場的入境旅客。（洛杉磯時報）
洛杉磯國際機場的入境旅客。（洛杉磯時報）

洛杉磯市長賈西提23日宣布，經由航班或火車抵達洛杉磯市的外州、外國旅客，都必須簽署文件「旅客表格」（Traveler Form），提供聯絡資訊等相關資料，並遵守市府要求的自主隔離14天，以免洛市疫情進一步擴大。

該表格除了抵達時填寫，也可以在線上填寫（https://travel.lacity.org/）。賈西提強調，自主通報表格25日開始生效，未確實填寫者最高可處500元罰鍰。 

洛杉磯時報指出，除了加州疫情再度升溫，洛市也預期將在感恩節期間迎來大批旅客，而且主要經由洛杉磯國際機場、范奈斯機場，與洛市聯合車站（Union Station）。機場與車站內各處也將設置標語，提醒旅客填寫旅客表格。加州23日新增案例達到破紀錄的2萬654人，洛杉磯縣的單日確診也達到6000件。 

賈西提表示，如果無法改變計畫、非要旅行，緊急與必要工作的旅行，才是能夠搭乘班機的唯一原因。旅客表格除了告知，外州與外國抵達加州的旅客，都必須自主隔離14天，並要求他們只能在住居地附近有限度的活動。年滿16歲的旅客都必須填寫此表，並提供姓名與聯絡方式。 

洛杉磯 加州 機場

上一則

金線格蘭杜拉開工 移除百年橡樹

下一則

亞市華協 為警消送感恩節餐

延伸閱讀

疫情惡化 餐飲業者不如遊民

疫情惡化 餐飲業者不如遊民
性騷！洛市長顧問做不雅動作

性騷！洛市長顧問做不雅動作
洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作

洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作
黑暗冬季來臨 未來兩周洛縣民眾盡量居家避疫

黑暗冬季來臨 未來兩周洛縣民眾盡量居家避疫
賈西提入閣 人生十字路口

賈西提入閣 人生十字路口
「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
目前在洛杉磯加大擔任醫師的林育湘。（林育湘提供）

染疫了怎麼辦？醫師：每天自測血氧 超標需及時就醫

2020-11-17 21:08
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，左上為Ali Gholamrezanezhad醫師，右上為新冠病毒專家Paula Cannon，右下為主持人Leigh Hopper，左下為新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu。

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

2020-11-18 20:46
陳時中今日表示，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，預計執行至明年2月28日(啟程地時間)，不論外籍人士或本國籍，不分求學、工作、外交公務等來台目的，均應檢附「登機時間前3日(工作日)內核酸檢驗陰性報告」，檢驗報告不實最高15萬元罰鍰。（記者邱宜君／攝影）

12月1日起 入境台灣需附新冠陰性證明

2020-11-18 13:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點