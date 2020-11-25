旅客抵洛市 須簽署文件、隔離14天

洛杉磯國際機場的入境旅客。（洛杉磯時報）

洛杉磯 市長賈西提23日宣布，經由航班或火車抵達洛杉磯市的外州、外國旅客，都必須簽署文件「旅客表格」（Traveler Form），提供聯絡資訊等相關資料，並遵守市府要求的自主隔離14天，以免洛市疫情進一步擴大。

該表格除了抵達時填寫，也可以在線上填寫（https://travel.lacity.org/）。賈西提強調，自主通報表格25日開始生效，未確實填寫者最高可處500元罰鍰。

洛杉磯時報指出，除了加州 疫情再度升溫，洛市也預期將在感恩節期間迎來大批旅客，而且主要經由洛杉磯國際機場 、范奈斯機場，與洛市聯合車站（Union Station）。機場與車站內各處也將設置標語，提醒旅客填寫旅客表格。加州23日新增案例達到破紀錄的2萬654人，洛杉磯縣的單日確診也達到6000件。

賈西提表示，如果無法改變計畫、非要旅行，緊急與必要工作的旅行，才是能夠搭乘班機的唯一原因。旅客表格除了告知，外州與外國抵達加州的旅客，都必須自主隔離14天，並要求他們只能在住居地附近有限度的活動。年滿16歲的旅客都必須填寫此表，並提供姓名與聯絡方式。