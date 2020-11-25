華婦自費近千元挺川普 赴賭城當選舉義工

住在舊金山南灣的Helen（右）近日自費去拉斯維加斯做選舉調查核實的義工。（Helen提供）

用自己的眼睛去看、去了解美國 的民主政治，華人媽媽Helen日前自費去拉斯維加斯，擔任三天的選舉調查核實義工。她說，她不是喜歡川普 ，而是支持他的理念和民主制度。

住在舊金山南灣的Helen，近日自費去拉斯維加斯做選舉調查核實義工，她說，她來美國20多年，2016年她投票 給川普，但不是因為她喜歡川普，而是擔心美國左傾走社會主義道路。今年她不僅投票給川普，還希望為捍衛美國的民主體制出力。

Helen除了選舉當天做義工，她在微信群看到有徵召義工去拉斯維加斯參與非營利組織、選舉誠信項目（Election Integrity Project）組織的檢查核實工作。她向先生表達了她想去的意願，其實先生不是特別支持，因為覺得很難改變什麼。但是她認為自己做了才會心安，同也很有興趣了解美國人是怎麼為捍衛民主努力。

她當天下午就買了機票預訂酒店。Helen說，這次拉斯維加斯之行全程自費，花費近千元，前後耗時近一周時間。她到達第一天就開始找組織，看到義工來自各個州和不同族裔，有白人、俄羅斯人、華裔和越南人，其中華人占10%左右。由一個組織者為他們分配工作。因為簽署保密協定，她不能透露具體工作細節，大致是大家調查不同區域，做一些檢查內容。

三天的義工讓她感受頗深。她說，選舉打官司，涉及具體法律她搞不清，但這次去內華達是個學習過程，親身用眼睛看，雖然只能看到很小的部分，但她相信看到的是真的。面對大是大非的抉擇，雖然在人格上很多人不喜歡川普，但支持的是他的理念。