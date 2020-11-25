杭廷頓灘激進挺川 變「美國憤怒城市」

杭廷頓灘街頭5月間不戴口罩的抗議者。（洛杉磯時報）

南加州 橙縣杭廷頓灘市（City of Huntington Beach）似乎已經成為加州保守派的抗議勝地和重鎮，從Main Street到Pacific Coast Highway經常可見抗議活動，不論是不滿白登當選、反對BLM（黑人的命也是命），或要求加州州長紐森下台，次數之頻繁，洛杉磯時報評論文章嘲諷，杭廷頓灘市可以改名為美國的憤怒城市(Angrytown, USA)。

洛時批評，杭廷頓灘觀光手冊應加列一條，當地推薦行程除了衝浪、沙灘排球，還有來場抗議吧。 進入2020年後，新冠疫情 又成為抗議主題之一，反對口罩令、質疑疫情嚴重程度都能引來抗議群眾現身，而且往往能夠號召到上百甚至千人。最近一場就在21日，抗議主題是加州的宵禁 令，限制民眾晚間10時候非必要不得出門，於是當天晚間開始聚集400多人，直呼「Gruesome Newsom」（扭曲的紐森），要州長把自由還來。

當然，杭廷頓灘大小抗議活動也確實成為觀光景點之一。外地人不免懷疑，為何以自由派著稱的加州，會有這麼一個保守派碉堡。但是加州人都心知肚明，加州每向自由派靠攏一步，保守派就必然拉扯。原因很簡單，「你是加州人，我也是加州人」，大家都有一張選票可表達意見。

所以不僅是同性不得結婚，居者有其屋不能兌現，洛時評論還指出，單是今年選舉，加州就否決了平衡稅賦的第13號提案，也否決了恢復平權措施的第16號提案。評論主張，面對疫病威脅，配戴口罩應該是個防護措施，而不是政治議題，但從即將離任的總統川普，到他的支持者，都非要說戴口罩的就是「左派軟腳蝦」。

杭廷頓灘確實保守，但卻也不是鐵板一塊。當地雖然一直支持保守派大將、聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher），但類似克雷頓－塔汶（Gina Clayton-Tarvin）也有出頭機會。她在2012年當選海景學區（Ocean View School District）教委，2016年當選連任，2022年或許有機會進入市議會。當地有色人種已經占40%，今年大選選出兩席民主黨籍市議員。

當然，杭廷頓灘市民還是因為民主黨人當選，或是因為疫情而執行的口罩或宵禁令而憤怒，但是或許就像洛時評論所說的，時代在變，保守派當然可以在晚間10時01分大喊，「我就是宵禁違規者」。但在旁人眼中，抗議者很可能就像是贏了一場躲避球賽，而大聲歡呼的小學生。