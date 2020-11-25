不甘努力被貶值 西裔對16號法案說不

根據近年來的多項民意調查，作為少數族裔的西裔社區，一直對平權措施態度消極。本報採訪了多名南加西裔居民，了解他們在平權措施上的看法。（Unsplash）

在11月舉行的公投中，支持恢復平權措施（Affirmative Action）的16號提案，以57%反對，43%支持的結果未能過關，讓許多反對恢復平權措施的華人鬆了一口氣。然而根據近幾年來的民意調查，除了亞太裔對平權措施反應消極外，大多數加州西裔居民也在過去十餘年中對平權措施持反對態度。為了了解其中緣由，本報採訪了多名西裔居民，聽取他們的聲音。

住在伍德蘭岡（Woodland Hills）、來自厄瓜多爾（Ecuador）的格拉斯（Glas）說，他反對平權措施的原因，是許多該法案支持者將西裔當成需要扶助的「社會殘疾人」看待，令他十分不忿。他的祖父從厄瓜多爾進入美國 ，從打零工做起，供他的父親上大學。一路雖然艱辛坎坷，但都是靠自食其力，最終讓父親這一代在美國通過教育 改變命運。

在這種情況下，格拉斯說他不希望日後自己的孩子由於政府補助，而喪失祖輩奮鬥自立精神，也不願未來走在街頭上，被閒人說西裔都是靠政府補助才能上一流大學。這就是他反對平權措施的主要原因。

來自墨西哥的賈西亞（Garcia）也表示，他的父母來到美國時連大學學位都沒有，但經過多年努力，成功在美國安家立業。平權措施的目標是為了提高校園多元化。但在過去20多年裡，西裔在沒有平權措施的情況下，在一流高校的入學率依然逐年上升，這證明西裔完全可以依靠自身努力在加州成就自我。而平權措施，反而會讓西裔的努力「貶值」，對西裔不公平。

正在洛杉磯加州大學 研習歷史的科魯茲（Cruz）說，從傳統上，西裔社區有一種崇尚自食其力的「農場自由主義思潮」（Rancho Liberterianism)。有許多西裔居民的父母是在70、80年代為逃離拉美的腐敗獨裁政府來到美國，因此天生對政府缺乏信任，相信只有依靠自我努力賺來的成就，才算真正是自己的。而在重視家庭價值的西裔社區，這種思想又隨著家庭教育延續到年輕一代的西裔居民中間，從而導致了西裔對平權措施的普遍懷疑態度。