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16號提案敗在懷疑平權公正性 亞裔西裔反對最力

編譯組╱綜合報導

未能在2020公投中過關的第16號提案，一項最新民意調查顯示，支持恢復平權措施，也就是以族裔和膚色做為大學錄取和公家招聘和合約為主要考量的16號提案，得到許多年輕非裔居民支持。在亞裔和西裔社區則對恢復平權措施持懷疑態度，而華裔又是最反對16號提案的亞裔族群，華人反對者比贊成者多出一倍。

16號提案在公投中以57%反對、43%支持未過關。這標誌著支持這項提案的加州民主黨以及許多活動家們的重大挫敗，這也顯示在這個激起大量爭論的議題上，加州政治領導人與基層選民之間，有重大落差和隔閡。

洛杉磯時報報導，在一項由許多社區組織聯合完成的民意調查顯示，來自不同族裔的選民都對教育和公共僱傭多元化表現出支持態度。但同時，也有大量選民對平權措施允許政府基於個人的族裔和性別背景做決定的公正性感到懷疑。

在近25年前，隨加州人投票通過取消平權措施的209號公投案，加州政府取締了絕大多數政府支持的平權措施。自那以來，推翻209號公投案便成為許多民主黨議員和州官員的目標。而許多加州大學（UC）的校長也不斷聲明，由於其不能將族裔放入大學錄取的考量中，加州大學的西裔和非裔學生比率，多年來一直低於在高中畢業生中符合加州大學錄取標準的非裔和西裔學生比例。

儘管如此，公投結果顯示加州人對平權措施的感受十分複雜。

在民意調查中，有三分之二的加州成年人，相信大學中基於族裔、來源國家和性別的多元性。其中白人社區支持多元化的比率為60%，在亞裔和西裔社區支持多元化的比率為70%，而在非裔社區中支持多元化的比率為80%。

但對校園多元化的廣泛支持並沒有轉化為對平權措施的支持，在西裔社區中，僅有30%的人認為平權措施是一個好主意，相比之下，有41%的西裔認為平權措施是一個壞主意。而在亞太裔社區中，有35%的居民認為平權措施是一個好主意，認為其是壞主意的占46%。在華裔社區中，反對和支持平權措施的比率約為2：1。

白人社區對平權措施的看法最為消極，53%的白人居民認為平權措施是個壞主意。而在非裔社區中，僅有19%的非裔居民認為平權措施是壞主意，支持平權措施的比例高達56%。

除了族裔以外，第一代移民占比率較高的社區，對平權措施的看法更為消極。而在亞太裔社區中，年齡在50歲以上，也是第一代移民占絕大多數的年齡群眾，對平權措施反對和支持的比例約為3：1。而50歲以下的亞太裔居民，對平權措施持積極看法的人略多。對於這一現象，專家認為對移民來美尋找機會的第一代移民來講，任何對特定族群帶有偏向性的政策都很難取得他們的信任。

在非裔社區中，情況恰恰與亞裔社區相反，50歲以上的非裔居民對平權措施持支持態度，而年輕的非裔則在該問題上分歧嚴重。對於這一現象，專家表示其原因是絕大多數年輕非裔沒有經歷過209號公投案通過的時期，因此很難理解許多年長的非裔對平權措施的感情。

加州大學 非裔 公投

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