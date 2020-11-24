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醫學專家：加州宵禁、停止戶外用餐 有助抗疫

編譯組／綜合報導

隨著加州新冠肺炎疫情激增至前所未有的高峰，加州與地方官員新增防疫限制，包括有限度的宵禁、關閉餐飲業的戶外用餐區等，許多民眾已對此感到厭倦，也懷疑此舉是否能有效遏制疫情。新的防疫限制會傷害已陷入困境的商家企業，但專家與官員認為，根據歐州等國家前例顯示，類似措施通常可在幾周內，有效控制疫情。

不少人質疑，加州新的夜間10時宵禁，對防疫能起多大作用？該命令要求，非必緊要的商家企業於晚間10時到隔日5時關閉，洛縣更下令暫停戶外用餐區至少三周。

新的限制的確傷害陷入困境的企業，但有證據表明，隨著加州疫情進入危險階段，政府這些限制措施是合乎邏輯的。部分關家和官員認為，關閉民眾聚集的公共場所能逐漸降低病例傳播。

正如加州代理衛生總監潘靄（Erica Pan）醫師所言，深夜活動通常與社交聚會有關，社交聚會較不可能戴口罩與保持距離，這是減少疫情散播的可能性。

舊金山加大流行病學和傳染病學家George Rutherford說，在歐洲，是否實施宵禁，與染疫率高低有關。例如法國在10月分，發現每日新冠肺炎病例增加四倍後，政府採取強而有力的防疫措施，晚上9時起實施更廣泛的宵禁，下令關閉非必要業務如零售商店、餐館和酒吧等，且要求六歲以上者都需戴口罩。

這樣的措施實施至最近幾周，每日新增病例已從高峰下降近半，Rutherford說，歐洲其他地方祭出類似限令也有效果。

至22日晚，過去七日中，加州每日新增近1萬1500病例，是一個月前的三倍。過去十天裡，平均死亡人數增加75%，超過110萬加州人感染新冠肺炎，1萬8700人死亡。

目前加州新頒布的有限度全天候居家避疫，要比歐洲溫和得多，對經濟破壞也較少。

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）說，這是一項更針對性地作法，防止夜間與朋友聚會引發的連鎖感染，「這將幫助我們快速遏止急速增加的病例，避免採取更嚴厲行動。」

豁免此禁令的工作人員包括：雜貨店、藥房與出售食品的零售店員工，餐館外賣、運輸人員、記者、建築工人和水電等技術工人、旅館員工、娛樂業者等。

但宵禁仍引起不少人的憤怒，數百名抗議者21日晚上聚集橙縣杭廷頓灘市的碼頭，無視該州宵禁禁令。一名抗議者說「我認為目前限制太多。」共和黨議員也抨擊宵禁令不必要。

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