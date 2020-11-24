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洛縣再禁戶外用餐 主流業者：餐飲業快活不下去

編譯組／綜合報導

新冠肺炎疫情激增，迫使洛縣官員宣布，餐館需再次停止在戶外用餐，只能提供外賣與外送。這對許多餐館老闆而言無疑雪上加霜，不得不減少員工。不少業者坦言，上次關閉還有聯邦救濟，這次情況不明朗，此消息是毀滅性的，「我們無法再承擔第二次關閉」。

洛杉磯時報報導，對Jacob Shaw和其它洛縣餐館老闆來說，年底假期往往是業績上揚的好時機，即使疫情期間，只能在戶外用餐，但先前他們仍希望未來幾周的佳節業績，彌補之前幾個月關閉的損失。

但疫情上升再次縮緊用餐政策公布後，一切都化為烏有。「我們無能為力」，在聖塔摩尼卡大道經營餐廳的Shaw擔心，戶外用餐禁令持續三周以上，若無春夏兩季的聯邦救濟，他們將遭重創。

Casa Vega餐廳業主Christy Vega Flowler說，她花了3萬元在其餐廳後，搭建兩個戶外用餐帳篷。「租用帳篷每月要多花1萬元，還需定期支付租金。」

「沒人在乎我們」，她說，近期會仔細清算所有工作，大幅減少員工工時，「他們告訴我可以進行戶外用餐，現在又從我們手中奪走，這是毀滅性的決定。」

「戶外用餐並不是讓染疫數量激增的原因，人們在家做什麼才是問題」，餐廳老闆、調酒師Caroline Styne說，她的餐館無法只靠外賣生存，今年她被迫第二次裁員

她並表示，他們花費2萬多元建造戶外餐廳，能容納90人，近期還將押金放到升級，適合冬季戶外帳篷上，如今「感覺3月的事情再來一遍，我們無能為力，他們讓獨立餐廳徹底絕望。」

義大利餐廳老闆Michael Simhai得知，餐館再次停止戶外用餐後，坦言對員工很可怕的。他說，外賣業務無法抵銷戶外用餐客的損失，且令他感到沮喪的是，花了很多錢準備戶外用餐設備，「我開了後院，裝上暖氣，現在花的錢無法回收。」

洛市銀湖區一家酒吧的廚師Doug Rankin說，過去幾個月，戶外用餐幫助他的餐廳收支平衡，確保員工繼續工作，如今完全轉向外賣，「整個服務人員都被解僱，廚房也將裁員，若沒有政府援助，我們什麼都沒有，在這點上，我對政府幾乎沒信心。」

庫爾富市餐廳老闆Shirley Chung說，上周一直與廚師關注何時再次關閉的消息。為增加收入，她拓展不同的業務，除在grubhub上以Mo-Chi Doughnuts的名字出售Mochi甜甜圈，這次關閉，她正考慮以Lu Rou Fantastic為名的產品，提供燉豬肚，「我能想的就是如何在此基礎上增加收入。」

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