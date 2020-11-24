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洛杉磯縣禁戶外餐飲 華資業者：請給我們一條生路

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣將在25日晚上10時起關閉戶外餐飲，但允許外賣和得來速。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣將在25日晚上10時起關閉戶外餐飲，但允許外賣和得來速。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣府22日發佈新禁令，要求從25日晚上10時起，所有餐廳、酒店、酒吧、酒莊的戶外用餐服務，至少叫停三周，讓原本早早計劃希望趁年底三大節日大幹一場的餐飲商家掉到冰點。不少華資餐飲商家吶喊：到底還讓不讓人活？

疫情重創，數月未能開門，華洋餐飲商家大傷元氣。不少商家表示，剛咬牙再投資戶外餐飲燃起一點希望，政府的行政令再潑一瓢冷水，雙重傷害，商家進退維谷，寸步難行。

「兩個月前開放戶外餐飲，我們每天的流水從幾百元上升到近千元，周末很多當地和附近居民拖家帶口來吃飯，一天收入常常超過3000元」，聖瑪利諾市杭廷頓大道知名餐館Colonial Kitchen陳老闆表示，只是還沒等到笑出聲來，洛縣政府又發了文，關閉戶外餐飲，「現在除了繼續忍著，我們升斗小民還能做什麽？」

超過百年歷史的Colonial kitchen是聖瑪利諾最古老的西餐館，當地老一代居民心目中「人氣中心」，即便在疫情高峰期，餐館老闆還是經常接到居民電話，詢問會不會開店，讓他們有地方來吃飯會朋友。陳老闆表示，開放戶外餐飲後，他們特別將餐館前庭的五呎便道和小花壇改造成戶外餐飲區，買來折疊桌椅、陽傘、圍欄等等，投資好幾千元，果然得到不少街坊捧場，七、八張桌子幾乎天天滿座。萬萬沒想到好景不長。

蒙特利公園市深井燒臘劉老闆表示，現在是欲哭無淚，剛計劃趁年底節日讓生意重新回暖，現在又泡湯，自從兩個月前開放戶外用餐，他們的生意起碼好了5至8%，幅度雖然不大，但在今年被疫情重創下，已是很大的福利。

劉老闆表示，3月疫情之後，一直靠外賣支撐，每天起早貪黑，賣最親民的價錢，只是為了支持著不要倒店。每個月房租就上萬元，加上水電、工資，政府補助頂多只能支付所有開銷的一半左右，其餘都得自己想辦法，「這大半年真的沒掙錢，賠上所有的辛苦，能夠不倒貼就已是最大賺到」。

一些民眾周一趕在戶外餐飲業服務關閉之前，和友人小聚。（記者楊青／攝影）
一些民眾周一趕在戶外餐飲業服務關閉之前，和友人小聚。（記者楊青／攝影）

八張桌子、陽傘、欄杆等等，劉老闆說，他投資6000多元打造戶外就餐環境，本來估計疫情一時揮之不去，戶外就餐會成爲新常態，投資準備持久戰，現在卻連本錢都沒回來，又突然叫停，「下面幾個月是漫漫長冬，情況估計只會更差」。

一些民眾周一趕在戶外餐飲關閉之前和友人餐飲小聚。（記者楊青／攝影）
一些民眾周一趕在戶外餐飲關閉之前和友人餐飲小聚。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局表示，限制戶外用餐服務，是為了減緩節日期間新冠病毒傳播頻率。該期間，只允許餐飲外賣，和消費者不下車開車經過外賣窗戶買外賣（drive through）。

深井劉老闆表示，趁著感恩節前夕，趕在關閉戶外餐飲服務之前，他們的師傅特別烹飪了單人盅的佛跳牆，並以20%優惠供應市場，希望在25日晚之前，讓民眾有機會品嘗到商家的用心。

Colonial kitchen陳老闆表示，被迫關閉戶外餐飲後，他們將繼續提供外賣服務，包括與四家公司合作，幫忙加工食品遞送。

深井燒臘店趕在戶外餐飲區關閉之前最後兩天，推出單人盅的佛跳牆，希望衝出最後一波人...
深井燒臘店趕在戶外餐飲區關閉之前最後兩天，推出單人盅的佛跳牆，希望衝出最後一波人氣。（商家提供）

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