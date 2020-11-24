戶外餐飲叫停打亂計畫 單身族「最冷清的感恩節」

一些民眾周一趕在戶外餐飲關閉之前和友人餐飲小聚。（記者楊青／攝影）

洛杉磯政府下令宵禁和關閉餐飲業戶外堂食，今年的感恩節公眾場所將更加清冷，不少單身人士表示，今年可能是他們人生中「最清冷的一個感恩節」。

洛縣 將在感恩節前停止餐飲服務，讓商家節日生意泡湯，也打亂了部分民眾節日小聚的計畫。

「這幾個月真是憋壞了」，阿罕布拉 市陳女士表示，已半年多沒有見到老朋友們，疫情 以來大半年，她除了最近一個月舞廳開放後，每周戴著口罩去跳三次舞，強迫自己鍛煉身體、保持活力，幾乎沒地方可去。上周末好不容易約了三兩朋友去新港灘的一家海邊餐廳，彼此保持距離地吃了午餐，吹吹海風，聊聊總統選情，「感覺活過來了」。

年過七旬的陳女士，三年前先生過世，兩個女兒都住在外州，疫情使得她更顯得形單影孤，「其實在我這個年齡，能夠和朋友見上一面，知道大家都健康，都已經很高興」。陳女士表示，尤其疫情後，她和她的朋友們都更加感覺生命珍貴，誰會拿自己的生命安全開玩笑？

同樣感到孤獨的不僅是陳女士，即便一些年輕人，也為節日期間不能和朋友小聚遺憾。亞凱迪亞市林小姐表示，和往年感恩節很不一樣，今年到目前爲止，沒有接到任何聚會邀請，她們幾個單身者本來計劃找一家戶外餐館吃火鍋過節，沒想到全部被打破。

「我們這些單身者很多都是租房居住，有房東，不能將朋友請到家中，更不能像有家庭的人可在自家聚會」，林小姐表示，現在已感覺到過節的淒涼。

一位單身人士說：「我們這些單身狗，不只是本週的感恩節，近在眼前的聖誕節、元旦新年假期也很可能得一個人在家吃飯。」

洛縣公共衛生局戶外餐飲禁令實施前的這幾天，不少城市的餐飲商家剛搭起戶外餐棚，已陷入新一輪的大蕭條，不少商家已準備清場，暫時關閉戶外服務區。從阿罕布拉到巴沙迪那，從蒙羅維亞到格蘭杜拉，好不容易搭建得越來越像樣的戶外就餐服務，嘎然而止。

「我們光是申請戶外營業，就花了半個多月」，格蘭杜拉市老城一家義大利餐館老闆史密斯表示，之前他們做了不少市場調查，發現不少居民支持戶外餐飲。他說，當地年長者比例高，很多人這段時間都足不出戶，不少居民希望能夠有一個戶外就餐環境，三兩老友吃個簡餐，坐下來喝杯咖啡見見面。史密斯表示，這大概正是當地老城區子短短時間内幾乎所有的餐飲商家都在外面搭起了餐飲區的緣故。