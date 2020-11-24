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單日確診創高 洛縣居家避疫令箭在弦上

記者張宏／綜合報導
洛縣疫情嚴重，圖為在超市外排隊進入採購食物的人龍。（記者張宏／攝影）
洛縣疫情嚴重，圖為在超市外排隊進入採購食物的人龍。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣新冠確診23日新增6124人，創單日確診人數最高紀錄。面對疫情加劇，為減緩傳播速度，洛縣政府已於22日下令暫停餐飲業戶外用餐三周。洛縣正準備下達新一波的居家避疫令(new stay-home order)，但目前尚不清楚何時、以何種形式下達新禁令。

公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）23日表示，毫無疑問，洛縣不會回到今年3月的禁令程度，但目前居家更安全，考慮到當前正處傳染高峰，洛縣政府已敦促居民在未來幾週盡可能多待在家裡。洛縣縣政委員將在週二討論相關事宜。

洛縣官員表示，目前洛縣新增的確診病例數字，繼續以前所未有的速度增長，政府對此事非常關切。費若表示，不確定本週數字會減少。但目前採取的行動，可能會使未來兩到三週內，每日病例數的變化。

縣衛生官員說，在五天時間內，每天平均新發生的新冠病毒病例數達4097，接近4500例令人不安的警戒線。這將觸發一個新的為期三周的命令，屆時只允許必要行業和獲得基本服務的人員離開家。

23日新增確診人數大量湧入，使該縣超越往日新增的平均水平。但是，費若沒有詳細說明是否將推出新的居家避疫令。她說，現在的問題是，病毒傳播率很高，此時感染的人太多，需要做很多工作才能使數字降下來。

數量激增也給洛縣醫院造成負擔。費若表示，在11月7日至20日之間，住院率上升61％，這種增長速度有可能導致醫療體系不堪重負。

鑑於最近有關疫苗的好消息，未來幾個月疫情可能會有所緩解，但每人都須保持警惕，採取必要措施保護自己和親人。人潮聚集且不戴口罩的地方，就是最容易、最有可能傳播的地方。

對於宵禁和維持三周的禁止戶外就餐，縣政委員們也持有不同看法。第一選區縣政委蘇麗絲(Hilda Solis）表示，新規定儘管在經濟上令人痛苦，但對解決洛縣加速新增的確診案例和住院治療人數是必要的。轄區擁有不少華人密集城市的第五選區委員巴格（Kathryn Barger）則表示反對，認為感染主因是人群大量聚集，而不是重新營業，禁令會導致70萬個工作崗位流失。

不僅洛縣疫情加劇，加州也是如此。截至21日晚，在過去七天，加州平均每天有1萬1500多新增病例，儘管部分是因為測試人數增加，但測試呈陽性的百分比也增加。在過去七天，全州陽性率為5.8％，比月初幾乎翻了一倍。

大約12％呈陽性的人將在兩到三周內住院，持續不斷的病例激增可能導致難以控制的患者潮，使醫療保健體系不堪重負。

截至22日，全加州因為新冠病毒住院人數為5459人，比前兩周增加約82％。根據最新數據，與新冠病毒相關的重症監護病房病人同期增長59％，達到1333人。

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