加州疫情急劇惡化 每日新增確診增三倍

加州 新冠肺炎疫情 急速惡化。洛杉磯 時報分析發現，加州平均每日病例數量，上個月增加三倍。聖地牙哥與聖伯納汀諾縣自21日止，染疫者創最高紀錄，洛杉磯縣病例數也較兩周前增加兩倍。

加州人新增確診人數，目前是疫情以來的最高峰，這讓許多人擔心，聖誕節前因疫情死亡的人數，恐達到新高峰。

根據洛杉磯時報分析，至21日周六晚為止，加州過去七日，每日平均新增1萬1500病例，是10月21日（近3200例）的三倍。即使在夏季高峰（導致加州新冠肺炎死亡人數最嚴重的季節）期間，七日內，每日平均病例數也未超過1萬人。

造成加州病例自10月下旬開始激增的原因至少包括以下七項：1.寒冷的天氣讓民眾留在室內；2.來自其他疫區的旅客增加；3.湖人隊和道奇隊贏得總決賽和世界大賽冠軍的聚會遊行；4.萬聖節與選舉相關的抗議與慶祝活動；5.社交聚會增加；6.工作場所疫情增加；7.與過早感覺疫情危機已過去。根據加州和地方衛生官員說法，持續防疫令人心存疲勞。

此外，儘管戶外活動風險比室內低，但仍可能導致疫情擴散，尤其若民眾不戴口罩、不保持距離。白宮9月在戶外的玫瑰花園，舉行川普正式提名最高法院法官的活動，仍導致大批人遭感染。

分析發現，上個月新冠肺炎住院人數增加一倍，最近幾天死亡率開始上升。上周每日平均有65名加州人死亡，比前兩周平均每日43人死亡增加50%以上。

此外，上周加州人檢測新冠肺炎呈陽性的比率急劇上升，令人擔憂高危險病毒傳播迅速。至21日陽性率達6.1%，是11月1日2.98%的兩倍。

目前加州累計110萬起病例，1萬8700多人死亡。全美已有1200萬起病例，25萬5000多人死亡。

衛生官員指出，聖地牙哥和聖伯納汀諾縣21日均創下疫情以來，單日病例總數最高的紀錄。

截至22日，洛杉磯縣在過去五天中，平均每天有4000起病例，是兩周前的兩倍。自22日開始，該縣要求戶外餐廳就餐區，自25日（周三）晚間10時開始關閉至少三周。新規定限制餐館僅通過外賣和外送服務。洛縣公共衛生局指出，「新增病例仍處於驚人水平，住院人數持續上升。」若洛縣在五日內，平均每日要增加4500起病例，官員警告「將重返春季居家避疫令」。