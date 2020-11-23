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確診爆增 洛縣餐飲業11月25日起禁戶外用餐 至少3周

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局22日發布命令，25日起禁止餐飲業者提供戶外用餐服務。(本報記者／攝影)
洛杉磯縣公共衛生局22日發布命令，25日起禁止餐飲業者提供戶外用餐服務。(本報記者／攝影)

為減緩節日期間新冠病毒感染傳播的頻率，洛杉磯縣公共衛生局22日發布命令，限制在餐廳、啤酒廠、酒莊和酒吧用餐，所有的戶外用餐服務都禁止，禁令將於11月25日（星期三）晚10時生效，至少持續三周。實施禁令的原因是因為洛縣五天新增病例平均數增加到4097例。另外，橙縣雖然近日新增確診人數趨緩，但依然較之前嚴重。

為了減少擁擠和人們在不戴面罩環境中，曝露於新冠病毒的可能，餐廳、啤酒廠、酒莊、酒吧只能提供外賣、得來速和送貨服務。接下來的三周內，民眾不能去提供有戶外用餐區的餐廳用餐，只能外賣。

洛縣22日新增2718病例和九人死亡，上周五天平均新增確診病例為4097例，每天住院人數超過1750人。如五天的平均新增病例超過4500或更多，每天住院治療超過2000人，洛縣則將再次發出為期三周的居家避疫令。屆時將有更多限制，只能允許必要和緊急工作人員及需要獲得必要服務的人員離開家。

目前洛縣有1401名患者住院，其中26%在重症監護病房。在過去的七天裡，住院患者數量增加近35%。衛生局提醒民眾在接下來的兩到三周內，盡可能地待在家裡，改變病例激增趨勢並挽救生命。除非每個人都實踐防止傳播的簡單安全預防措施，否則病毒可能會在無意中傳播給他人。如果大家都能保持安全距離，常用面罩遮住鼻子和嘴巴，且常洗手，可大大減少病毒傳播。

橙縣22日新增552例確診和三例死亡，使該縣確診總數達到6萬9694例、1554人死亡。雖然新增數量比過去幾天減少，但因20日一天就新增1169例，故總體依然是上升趨勢。目前住院人數從上周六的365人增加到380人，重症監護病患人數從88上升至91人。目前該縣有27％的重症監護病床和67％的病床可用的呼吸機。

戶外用餐被禁，無疑對中餐廳是又一打擊。（記者張宏／攝影）
戶外用餐被禁，無疑對中餐廳是又一打擊。（記者張宏／攝影）

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