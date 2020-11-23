生意剛有起色就被禁戶外用餐 華人業者超傻眼

新禁令讓開設戶外用餐的餐廳傻眼。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣政府22日發布新禁令，從25日晚上10時開始，餐廳、酒吧戶外用餐至少被叫停三周。一時間讓戶外用餐和準備做戶外用餐的華人 餐飲業者傻眼，大呼：「本來想趁感恩節增加點生意，現在這樣整死人了！」

本來戶外用餐在聖蓋博谷博華人區正日益形成規模，上至米其林餐廳、下至普通華人餐廳都在推出戶外用餐，華人消費者也日益習慣，在戶外烤火爐吃飯的新用餐方式。為提升客人用餐體驗，有餐廳業者斥資一、兩萬元搭棚子、買火爐，甚至研究專門適合戶外吃的新菜。

如今新禁令一出，中餐業者雪上加霜，不少業者都表示生意做不下去了。「江南春」的業者張師傅表示，剛看到消息，目前還不知道影響多少。好不容易等到人們放長假，以為能增加戶外用餐的生意。

華人餐飲業者鹿強的兩家餐廳，日前剛開始戶外用餐模式，如今卻因禁令將被叫停。鹿強表示，這生意真的沒法做了，本來還想趁感恩節弄點生意。如今政府一句話就全部泡湯，所幸他的棚子是租的，按天收費，不然這個額外損失誰來負責？現在只能多花點工夫研究做好外賣了。

天普 市一家華人戶外燒烤生意非常紅火，一晚上能翻好幾桌，餐廳服務生雖然跑來跑去非常辛苦，但每晚小費塞滿口袋。在疫情 期間因為做戶外燒烤和火鍋，生意好過平時的餐廳，現在更叫苦連天。業者Tony表示，政府政策變來變去，禁止戶外用餐就能減少傳染嗎？他不認為這樣做有意義，戶外空氣流通，且人們桌子之間有距離，如果這樣就能被傳染，那人們去超市買菜距離還比這更近，且還是室內，危險係數更高，只能說民主黨政客治理的縣真的讓人很無語。

也有餐廳慶幸，沒開設戶外用餐服務，因此逃過一劫。業者吳先生表示，他們本來打算開戶外用餐區，但是政府最後沒批准。現在看來是塞翁失馬，焉知非福。以目前的不確定，保守還是最安全。