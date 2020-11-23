洛杉磯限購廁紙免驚 超市有「備」而來

全美新冠肺炎疫情 愈發嚴重，不少消費者又開始疫情初期的「恐慌性囤貨」，包括標的（Target）、Ralphs的母公司Kroger和Albertson Cos.等零售店業者，均恢復廁紙、紙巾和清潔品的購買限制。

但這次零售店業者說，為避免許多消費者碰上如春季時貨架空蕩蕩情況，食品雜貨零售業 者和供應商，早已為冬季購買潮做好準備，大家不用擔心上廁所沒有衛生紙可用。

Albertson's南加州 分部總裁Kevin Curry表示，出於謹慎的考慮祭出限購措施，目前需求增長與3、4月所看到的情況相去不遠，但供應鏈能夠應付。

夏季時，零售業已採取許多措施，逐步適應大批雜貨購物與特定產品購物熱潮的新常態。其中，零售店和供應商，開始在可能的情況下保留更多庫存，以因應不可預測的需求高峰。

哈佛商學院研究製造業供應鏈教授Willy史（Willy Shih，譯音）說，該行業「從即時心態」（just-in-time），轉變成「預防萬一」（just-in-case）心態，過去幾十年，零售業努力減少庫存，以追求「原料早上抵達，晚上做成成品運走，第二天在貨架上售罄，沒有庫存」。但這個情況結束了。

即時心態的模型，依賴過去的數據預測需求，使用靈活的物流網絡適應預測變化，但當全球發生不可預測的打擊時，這樣的模式會崩潰。

主要銷售有機食品和保健產品的Thrive Market首席執行官Nick Green表示，已準備好鋪設額外用品，為年底購物潮做好準備。他說，「在理想的世界中，九個月前，我們的庫存比今天要少數千萬元。但整個世界在3月發生變化。第一波疫情時，我們花大約六天時間，準備六個月廁紙庫存。」

為了做好準備，Thrive首次在倉庫中「垂直放置」這些貨品。Green說，「過去將產品放在地面上便於取貨，現在我們不僅需使用70萬平方呎地面空間，還需堆疊多層。」

零售商還與一些鮮為人知的製造商達成交易，這些製造商原為餐館和辦公大樓，生產衛生紙和清潔產品，當一些知名品牌產品銷售一空時，這些商品便會上架。

零售諮詢公司Strategic Resource Group主任Burt P. Flickinger III表示，「大多數餐館、辦公室和大型場所關閉，使得食品服務和機構紙製造商因庫存過多感到窒息，但也因此原因，在消費者瘋狂購買的時刻，紙製品市場能滿足日益增長的消費者需求。」

Curry說，清潔產品也是如此，諸如Clorox消毒紙巾之類等受歡迎品牌產品，全年供不應求，因此他們開始自己購買更多其他品牌相關產品。

但將所有產品從區域配送中心運送至商店的補給困難，可能會帶來挑戰。長堤港在10月和11月貨量創歷史新高，通常一年內，假日的運輸熱潮會在秋季早些時候減緩。

Shih表示，無論進口商品到配送中心還是食品物流，他們都交互影響著，「企業爭奪船舶、卡車和火車運送的空間。」

然而，餐飲業和機構食品服務業因關閉低迷，再次證明這是雜貨零售業者的「天賜時機」。物流公司C.H. Robinson農產品部門總裁Michael Castagnetto說，疫情初期，消費者對新鮮農產品需求激增時，冷藏倉庫和冷藏卡車容量增加，他的公司利用存放餐廳用品的小倉庫度過第一波浪潮。