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疫情加重 蒙市戶外就餐客人減半

記者王若然／蒙特利公園市報導
疫情加重，戶外就餐客人約減半。（記者王若然／攝影）
疫情加重，戶外就餐客人約減半。（記者王若然／攝影）

加州疫情惡化，致使加州政府和洛縣政府同時下達宵禁令，於21日生效。有商家反映，真正影響生意的不是宵禁令，而是疫情反覆傷及的人心。

加州11月以來，疫情反撲迅速，住院、確診人數飆升。蒙特利公園市（Monterey Park）NBC海寶酒家陳經理說，疫情加重的這幾天，客人心裡不舒服，也不太敢出來吃飯，這幾天生意也變淡了，原本在戶外陳設的桌椅也減少了一半。而外賣數量相對穩定。

目前加州頒布晚間10時至凌晨5時的宵禁令，洛杉磯縣更要求店家晚間10時至凌晨6時不得營業。對此，陳經理表示對戶外餐飲沒有什麼影響，因為晚上10時以前就已經關閉了。他說，還是比較擔心未來會有「封城」的可能，一旦發生，將會對生意有巨大打擊。

陳經理說，疫情惡化和宵禁令等一系列措施，最大的影響就是對客人心理的打擊。

蒙市另一餐廳ABC Cafe陳老闆也感受到了近來疫情的惡化，給餐廳生意帶來的影響。陳老闆說，其實宵禁本身對餐飲業影響不大，因為晚10時街上基本沒什麼人了。但是若進一步禁止了戶外堂食，那麼對餐飲業者打擊相當大。陳老闆說，疫情惡化的這幾天，他感受到了戶外用餐客人大概減少了約一半。老闆說，肯定會擔心疫情再加重，市府會再此關閉戶外用餐。此外，面對宵禁令，陳老闆也將晚間營業結束時間提前了一小時，為確保員工晚10點左右都可以回到家裡。

蒙特利公園市市議員梁僑漢（Hans Liang）表示，疫情到現在快一年時間，蒙市餐飲業等小商業稅收銳減。目前蒙市政策規定戶外餐飲客容量不得超50%，室內營業的商店客容量不得超過25%。粗略估計，蒙市稅收減少75%。

洛縣政府表示，如果五天平均日增病例數超過4000，或者醫院就診人數超1750，那麼政府將禁止餐飲戶外營業行為，只允許取餐和送餐業務。假設這兩項數字分別超過4500，或者醫院就診人數超2000，那麼洛縣將再次執行「居家避疫令」，並執行晚10時至早6時的宵禁，唯必要商業和緊急事件的工作人員不在此限。

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