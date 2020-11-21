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洛縣即將踩紅色警戒線 居家避疫只差一步

記者謝雨珊／洛杉磯報導

加州上周平均每日新增超過1萬例新冠病患，比兩周前增加117%。政府官員預期，在這波新增病例中，將有12%病患兩至三周後入院。洛縣疫情尤其嚴重，19日新增病例突破5000例，也是3月疫情爆發以來，單日新增確診人數最多的一次。因此，洛杉磯縣自20日周五起實行施宵禁令。

洛縣20日新增4272例新冠確診病患，過去三天累積共1萬3247例確診者，三日平均每日新增4415例確診者。洛縣每日確診率飆升，從11月1日的3.9%增至7.3%，疫情堪憂。

政府官員擔心年底假期疫情將持續惡化。洛縣衛生局官員Muntu Davis警告民眾，別再低估新冠病毒的威力，過去七日平均每日新增的病例，突然從原本的每日1600例，暴增至平均每日3300例。按照現況持續發展，洛縣最快在本周日踩到洛縣紅色警戒線，到達進入居家避疫令的臨界點。政府官員深知下達居家避疫令，將再次讓許多小企業受難，「我們不忍看到商家受傷，但人命關天，別無他法」。

洛縣宵禁令周五生效，洛縣內的餐館只能營業到晚間10時，晚10時之後至上午6時之間必須暫停營業，外帶不在禁令內。洛縣政府原本允許最多三個家庭聚會上限15人。所有原來允許室內營運的商場、個人服務商家、辦公室，最多只能保持25％客容量。個人服務業強制預約，且相關人士需全程戴口罩，作臉不在允許範圍內。所有戶外用餐區、酒廠、打牌室，最多只能有50%客容量。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也下達了宵禁令，要求處於經濟重開路線圖中疫情最嚴重的紫色層級的縣，每晚10時到凌晨5時間禁止所有居家外的非必要活動，直到12月21日截止。洛縣衛生局指出，將考慮更改宵禁令時間以配合州政府的命令，不過當下民眾仍遵守洛縣的宵禁令晚10時至上午6時。

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