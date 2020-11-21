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新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

隨洛杉磯縣疫情加劇，新冠病毒在社區擴散，近幾周有多間療養院，一夕之間爆發疫情，再次成為對抗新冠肺炎病毒的一級戰場。有華人讀者爆料，聖蓋博市Live Oak街上的一間療養院，正面臨疫情爆發衝擊，內部多數員工及居住者均為華裔。針對有住戶和員工染疫的說法，該療養院發言人已向本報證實確有其事。

這間療養院發言人證實，該院確實面臨疫情爆發困境，目前正積極配合政府機關強化防疫工作。療養院內住的病人大多為高危險族群的長者，受到衛生局特別關注。據悉，洛縣療養院的員工及居住者，每周需有10%的人員接受新冠檢測一次。這位發言人坦言，「療養院出現疫情爆發，等同體現社區傳染現況」。

不願具名的爆料讀者指出，她是因好友母親住在療養院，平時非常關注療養院的疫情狀況，並每日上洛縣公共衛生局官網，查看療養院染疫人數。洛縣疫情如今有惡化傾向，病例和死亡人數持續上升。這位讀者注意到這間位於Live Oak街上的療養院，員工及老人住戶的確診數字在上周末突然激增，根據洛縣公共衛生局官網，截至19日，已有63名老人住戶染疫、26名員工染疫。她擔心好友母親在療養院有事，更想知道爆發疫情後，療養院及衛生局的處理機制？

療養院媒體發言人Liz Tyler表示，近期因有無症狀員工在不知情狀況下，意外將病毒帶入療養院，造成疫情爆發現象。提及疫情爆發的療養院，每周增多一次新冠檢測。同時將染疫者、接觸染疫者、無疫者安置在不同的房間，每個床位用塑膠隔板區隔，分開讓員工們看護。現階段積極與政府機關合作，阻止疫情快速擴散。據她了解，衛生局每周不限次數也不定期，派專員至各大疫情爆發的療養院了解情況。

Tyler提到，不只是這間療養院，自洛縣疫情惡化之後，不少療養院紛紛爆發疫情，情況非常突然也棘手。該院接到許多家屬的電話問候，目前除了居住的長者病危，才允許家人進去，否則一律限制訪客進出。

針對長者待在疫情爆發的療養院內，有不少家屬非常擔憂的提問？Tyler說，家屬若不放心，有權利將家屬接回家住，無論家中是否有幼童或高危險族群，家屬及長者有選擇自由。目前政府機關沒有對其設定相關限制。至於如有出了院沒地方住的長者，只要他們認為繼續住會不安，該院員工可協助他們轉院。

由於多名員工染疫，可能造成療養院人手不足，令許多家屬不只擔心長輩染疫，也擔心長輩無人看護？對此，Tyler表示，該院人手充足，沒有類似問題。一般療養院遇到人手不足時，通常增設「英雄紅利」制度，鼓勵醫療人員堅守崗位，或協助染疫員工上班。再不行的話，療養院可以向聯邦、州、地方政府單位尋求協助。她舉例，日前有一間位於河濱縣的療養院，因染疫員工過多，人手不足，最終尋求地方政府幫忙，將部分長者轉去他院。

針對近期療養院爆發疫情，洛杉磯縣公共衛生局表示，該局已分別派遣專家到各大療養院，每一家派一名醫師及衛生局護士協助，給予防疫指導，並確保院內人員及長者的安全。衛生局也提供數據說，洛縣療養院在防疫上有很大的進步，現階段上報的染疫人數及死亡人數，是近幾個月以來最低。

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