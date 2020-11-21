疫情再掀搶購潮？華人區淡定

亞洲食品超市供貨正常，並無人囤貨搶購。（記者李雪／攝影）

時節進入冬季，美國多地出現第三波新冠疫情 ，相伴而來的則是生活物資囤貨搶購潮。據多家媒體報導，洛杉磯地區部分超市再現搶購風波。不過，華人 社區此次表現淡定，聖蓋博 谷區域的華資超市貨架上應有盡有，一些其他社區的民眾驅車來到華人聚居區購買日用品。

近來全美和加州疫情大反撲，洛杉磯縣公共衛生局繼宣布更嚴格的商業和公共活動限制令之後，18日稱若疫情不能得到有效控制，將會再次發布「居家避疫」令，19日甚至出現破紀錄的5031單日新增病例。而情況稍好一點的橙縣，近日也收緊相關的防疫禁令，要求餐館關閉堂吃。

部分經歷過上一次搶購風潮的民眾，近日又前往超市囤積必備生活用品，捲紙首當其衝，其次是各類日用品和食品。多家英文媒體報導，超市再次出現空貨架。但20日在華人聚居的聖蓋博谷區域的華資超市一如往常。在亞凱迪亞市華人常光顧的一家亞洲食品超市裡，雖然生意熱絡，但沒有出現囤積米麵糧食或其他日用品的情況。員工Kevin表示，20日周五下午顧客比較多一點，但也是周末正常情況，和年初疫情剛開始時完全不同。他指著一排大米貨架表示，如果搶購的話，這個貨櫃就會是空的。

他回憶年初時，當時大概有近一個月的時間，大米貨架都很空，雖然一直有補貨，但只要一上架就會很快被買走。而現在各品種的大米都有存貨，沒有搶購跡象。他猜測，大家已經習慣和麻木了。

附近的洋超市Trader Joe's雖然控制進場人數，不過隊伍不長，超市內貨源似乎正常。蒙特利公園市的99大華超市更是一如往常，並無人搶購。

不過家住爾灣的劉先生表示，附近的好市多（Costco）前幾日已經有人在搶購廁紙等日用品，出現一些空貨架。家住聖費南多谷的韓女士表示，前段時間就發現家附近的好市多對捲紙出現了限購，她猜想是因為大家擔心「宵禁」。她去購買常見品牌的水和衛生紙，卻發現已經斷貨了，只有不太常見的品牌。她又去了布班克的另一家好市多，發現貨也不多了，於是不得不驅車前往華人區羅蘭岡的好市多購買，「那邊貨比較多」。