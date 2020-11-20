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洛縣疫情嚴重惡化 近兩周周日確診增68%

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
洛縣某處高速路上標識牌提醒居民通過減少聚會來防範疫情。（ABC7截圖）
洛縣某處高速路上標識牌提醒居民通過減少聚會來防範疫情。（ABC7截圖）

根據洛杉磯縣公共衛生局數據，11月19日洛縣共新增新冠確診病例5031例，較昨日明顯上漲。新增新冠死亡病例29例，較昨日低。而在10月28日到11月10日間，洛縣每周日平均新冠確診數陡增68%，證明洛縣疫情正處於嚴重惡化階段。

在新冠檢測數據上，洛縣過去七天平均每日共完成5萬2365例新冠檢測，陽性率為5.6%，高於加州經濟重開路線圖紅色檔級的5%降級線。同時，截至發稿，洛縣新冠住院病人達1238人，在三天內出現上漲46%。有28%的新冠住院患者，在重症監護室接受治療。

洛縣公共衛生局局長費若表示，目前居民能為自己的家人、鄰居和朋友做的，就是減少他們感染病毒的風險。隨洛縣疫情惡化，建議居民盡可能待在家中。

隨感恩節假期到來，洛縣公衛局在疫情公告中提醒居民減少假期聚會數量和規模。目前最安全的慶祝感恩節方式，是僅與住在同一屋簷下的人舉行慶祝活動。同時鼓勵居民提早購買感恩節物資，以避免在感恩節當天出現大批人群聚集搶購情況。

公衛局提醒在疫情期間繼續工作的僱員，在工作時佩戴口罩並保持社交距離。如有僱員認為工作場所的防疫準備不足以保護員工和顧客，可以在 周一到周五早晨8時到晚上5時，撥打消費者呼叫中心888-700-9995匿名舉報。

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