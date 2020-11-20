疫情擴散 加州祭宵禁令 周六實施

加州 州長紐森（Gavin Newsom）19日宣布，由於新冠疫情 惡化，加州將實行強制宵禁 令，並定周六（20日）生效，直到12月21日截止。這一命令由加州公共衛生局簽署，要求所有處於加州經濟重開路線圖中疫情最嚴重的紫色級別的縣，每日晚10點到凌晨5點間禁止所有居家外的非必要活動。

紐森表示，目前新冠病毒正在以疫情爆發以來從未見過的速度在加州擴散。減少病毒傳播和降低住院人數，對於避免新冠死亡數飆升至關重要。目前加州94%的人口生活在疫情最嚴重的紫色級別的地區，迫使許多商家限制或徹底停止室內營業。此次紐森頒布的宵禁令，除對宵禁時間的限制不同外，其它部分皆與3月中旬頒布的居家避疫令相似。

11月19日，加州每日新增新冠確診病例數已達1萬人，較上周四增長了近四倍。自疫情爆發以來，加州還沒有經歷過如此嚴重的疫情爆發。

加州代理衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）表示，為了減輕疫情惡化，懇請加州人改變自己的個人生活習慣。並鼓勵加州人團結一致，在維持社會聯繫的同時，保證必要的社交距離。潘靄表示，放鬆防疫的代價不但會使加州醫療系統不堪重負，更可置數千條生命於危險之中。