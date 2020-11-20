大選有舞弊？證據攤開來看 朱利安尼：有計畫性作弊

負責調查Dominion點票系統的川普律師Sidney Powell（前）表示，「我們掌握足夠證據證明，有人利用該系統在清點選票過程中作了很多手腳」。（楊青/攝影）

2020總統大選投票 落定兩周，總統勝負結果依然難產。川普 總統私人律師團隊19日首次公布大選作弊調查大量證據和細節，指本次大選舞弊「是有預謀、有組織而且系統性作業」。當天以朱利安尼和Sidney Powell多名律師領銜，主持長達100分鐘的記者會，聲稱所掌握的證據足以翻盤選舉結果。川普律師團隊表示，所有證人都是在宣誓下作證，並承諾承擔法律責任，所有的證據將呈現法庭。

當天朱利安尼開門見山表示，記者會相當於法庭作證的開場白，只是在所有證據上呈法庭之前，將證據公布於眾。

「我們發現，至少有60萬張票是在沒有收到任何監管下進入計票系統」，朱利安尼表示，郵寄選票出現的作弊最嚴重，今年總統大選郵寄投票中「有計畫地系統作弊」，前所未有。

朱利安尼表示，目前已掌握眾多證據，包括廢票重新使用；投票人在沒有任何人核對簽名和監管下投票；一張票被人爲地多次掃描計票；部分州的政府工作人員提前兩個月受訓，將遲到的選票改爲投票截期前的日期；數以萬計的選民3日前往投票所投票時，發現選票已被別人使用，被迫改用臨時選票等等。

★喬州廢票重用 選票掃描三次

朱利安尼聲稱，喬治亞州點票所現場工作人員作證，有的廢票重新使用，還有人被指導將一張選票掃描三次；在賓州，超過60萬張選票是在沒有任何監管人員在場下算入投票系統；在賓州匹玆堡市，3日大選日，多達1萬7000人投票時，被現場工作人員告知「已經投票」，最後不得不使用臨時選票投票；證人作證表示，其民主黨 老闆事前交待，先在空白選票上畫上白登，簽名投票，如果當事人出現，就給他（她）使用臨時選票頂上；密西根一位工作數年的政府員工表示，她和其他工作人員從9月就開始接受培訓，如何將遲到的郵寄選票改蓋截期前的郵戳，該證人表示，全體受訓人員都被教導這樣做。

威斯康辛州證人作證表示，3日晚他們中途被告知停止清點，現場負責人讓兩位共和黨檢票人回家，其餘點票人留下。4日淩晨4點半左右，來了一輛大卡車，當時大家都以爲是送早餐的來了，沒想到是一車選票，裝在各種箱子裏、口袋裏、空的垃圾桶裏，這些選票上幾乎清一色全部都是在白登的名字下畫了黑圈，而且選票上其他的候選人都沒有被圈選。

川普律師團隊表示，調查發現，在威斯康辛州，一些縣的投票率高達登記選民的150%，最高的一些地區的投票率為其登記選民的350%。同時，很多地區投給白登的選票上所畫的都是相同的「完美圓圈」，仿佛出自一同一人之手或是電腦操作。

★選票投遞做手腳 問題票也計算

朱利安尼指出，現在一些州同意重新點票，結果大同小異，「其實這是一個更深的騙局」，因爲很多票在投遞前和投遞過程已被做手腳，點票結果看起來數字沒大錯，但選票本身問題沒有解決，這些「問題票」都被當作「正常票」清點計算。

川普律師團隊女律師Sidney Powell專門負責調查本次選舉中超過25州使用的選票計票軟件系統Dominion，「我們掌握足夠證據，有人利用該系統在清點選票過程中作了很多手腳」。Powell介紹Dominion系統開發公司時指出，委内瑞拉總統選舉受到威脅時，通過朋友雇傭該開發軟件，以保證在其未來選舉中「道高一尺魔高一丈」，「該系統可以增加點票，也可以反向點票（即可以將對方勝出的多數票改爲自己得票，自己得票改爲對方），而且整個系統知道進來多少票，可以設定始終高於對方的得票數。委内瑞拉總統多年來都順利當選。

Powell表示，該系統也在丹佛市註冊，在世界各地運作，在美國，該點票系統「通過Three Letter Agencies（通常指CIA、FBI、NSA等）」推廣到其他地區使用，但美國有些州意識到該系統漏洞太大拒絕使用，比如德州。而此次使用該系統大都是民主黨州，包括大多數搖擺州。

Powell指出，Dominion開發者在選舉前曾和Atifa開了雲端會議，他聲稱「2020年選舉不用擔心，我保證」。Powell表示，已獲得那次會議的證據。

她同時指出，Dominion軟件的投資人，很多是傾向於民主黨的大金主，包括Atifa和BLM以及民主黨副總統候選人賀錦麗最主要的捐款人索羅斯，和柯林頓基金會。