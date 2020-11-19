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疫情惡化 洛縣居家避疫箭在弦上

記者王若然／洛杉磯報導

洛杉磯疫情加劇恐引發疫情爆發以來最大的醫院負擔。隨疫情急轉直下，洛杉磯縣公共衛生局繼宣布更嚴格的商業和公共活動限制令之後，18日稱，若疫情不能得到有效控制，將會再次發布「居家避疫」令。

洛縣衛生局局長費若表示，如果五天平均日增病例數超過4000，或者醫院就診人數超1750，那麼政府將禁止餐飲戶外營業行為，只允許取餐和送餐業務。假設五天平均日增病例數超過4500，或者醫院就診人數超2000，那麼洛縣將再次執行「居家避疫令」，並執行晚10時至早6時的宵禁，唯必要商業和緊急事件的工作人員不在此限。

在18日的洛縣衛生局發布會上，洛縣健康服務部總監蓋麗醫師（Dr. Christina Ghaly）表示，根據目前數據預測，未來四周洛縣醫院恐迎來疫情爆發以來最大住院病人數量，醫院或將超負荷。

洛縣衛生局局長費若則展示了11月初以來，在新冠確診人數、確診率、住院人數上的增長之快。11月1日每日新增約1100確診病例，僅一周後，該數字達2000，到了18日，日新增病例近4000人。

費若對疫情惡化深感憂慮，她說11月1日確診率為3.9%。到了8日上升至5.1%，18日為7.1%。住院人數方面，11月1日791人，14日1010人，18日1188人。「這是疫情爆發以來最危險的時期之一。」像這樣規模的疫情，很難控制。需要立刻行動，也意味著民眾要做出犧牲。

洛縣對商家和公眾的新限制令將在20日（周五）生效。新限制令包括戶外餐廳，酒吧，非必要行業在晚10時至第二天早6時停止營業，路邊取餐和送餐服務不受影響。其他新規還包括：室內營業的「非必要」商家，包括個人護理，零售店，辦公室，室內容客量不得超過25%。餐廳、酒吧等戶外營業的餐飲店，容客量不得逾50%。戶外牌室，迷你高爾夫，卡丁車等戶外遊樂設施，不得超50%客容量。個人護理商店必須經過預約，客人不能摘口罩。民眾戶外聚會，不得超過三家共15人規模。

洛杉磯縣18日新增新冠肺炎確診人數3944例，新增死亡人數36人。在新增人數中，唯有死亡人數沒有大幅上揚。對此，費若表示這與醫院救治方法提升，以及新增病例中年輕人比例上升有關。但她表示住院人數上升幾乎肯定會導致更多死亡人數。從目前新增確診人數來看，未來兩周，洛縣住院人數上升已成必然。

洛杉磯縣衛生局局長費若。（視頻截圖）
洛杉磯縣衛生局局長費若。（視頻截圖）

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