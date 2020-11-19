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累了！加州難逃第3波疫情？

編譯組／綜合報導 

時節進入冬季，美國其它地方都已開始出現第三波新冠疫情加州很可能也逃不過，但加州人心裡的疑問是「why?」為什麼擋不住新冠，為什麼還要忍受隔離？洛杉磯時報的答案很簡單：大家都知道該怎麼做，才能對抗病毒，但大家都累了。 

居家令雖然能有效防堵疫情擴散，但大家都得忍受孤單寂寞。今年3月開始首波疫情，加州人雖然因為居家令勉強逃過大劫，但5月重啟又讓疫情升溫。之後的國殤日、國慶日等長假都出現染病人數增加，加州不少縣份甚至落入紫色等級。大家忍受了幾個月，好不容易盼到年底長假，想和家人朋友一起團聚、逛街購物。 

但是問題還是一樣，防疫不夠徹底，很可能又會讓這個冬天成為災難之季。面臨年底的感恩節、聖誕節與新年長假，大家亟欲回到常態的心理，萬一心態鬆懈，參加聚會不戴口罩、保持距離，第三波疫情隨時可能捲土重來。 

這種「小事」，一旦出包就可能改變一切，類似51歲Tommy Macias忍了幾個月才去參加聚會，但這場聚會卻要了他的命。另外，從加州到緬因州結婚的伴侶，小型婚禮成為超級感染源。更何況，不只市井小民，加州州長紐森、總統川普都是前例。就算新型疫苗能夠防堵疫情，但專家認為也要到2021年年中才能全面施打。 

加州居家令的主要規劃者之一、聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）就說，第三波疫情特別讓人煩心，正是因為新增病例數量從來沒有低過，且年底又碰上流感盛行季節，當大家都習慣待在封閉的室內空間時，感染機率必然增加。更何況，美國人太習慣在感恩節假期出遊，預期感染數量大增。同時，因為全美都面臨同樣威脅，加州更不可能期待其他地方提供協助。 

就算是防疫優等生舊金山市也一樣，公衛局長考法克斯（Grant Colfax）說，近來的新增人數遠超以往，該市很可能面臨病床不足、加護病房（ICU）人滿為患的情況。考法克斯坦承，接下來兩周的決策，將會決定整個年底假期的氛圍，只希望大家都能留在家裡過感恩節，不然就算有能力對抗第三波疫情，最後還是可能因為一些小事破功。 

不過，就算做好準備，第三波疫情是否襲擊加州仍在未定之天。其中證據之一是，加州近來的案例增加速度遠高於以往，單是11月的第1周就增加51%。前一次出現類似的驚人漲幅，已經是春季第一周的39%了。連州長紐森都坦承，這種速度是加州前所未見。 

最後的「新常態」很可能是，新冠一再來襲，人們一再居家隔離。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（T.H. Chan School of Public Health）的運算模型顯示，單次自主隔離恐怕不足以防止疫情再來，而且暫停社交的時間恐怕要更長。這項年初的研究就得出結論，社交隔離可能要到2021年中才能放寬，2022年中疫情才會退散。 （相關報導見B2）

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