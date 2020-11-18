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橙縣禁堂吃只能外賣 中餐館硬撐

記者王全秀子／橙縣報導
眉州東坡爾灣店在戶外開闢用餐區。（Jay提供）
眉州東坡爾灣店在戶外開闢用餐區。（Jay提供）

橙縣疫情嚴重，昨日降級為紫色等級，意味著餐館不得開放堂吃，但仍可以外賣和開放戶外用餐服務。只是並非每家餐館都具備提供戶外就餐條件。有業者則說，堂吃好不容易恢復，現在又緊急喊停，生意真的很難做；也有業者表示，疫情期間因擔心病毒，還沒開放堂吃只有外賣。但華人業者一致同意，疫情給中餐業帶巨大創傷。

眉州東坡爾灣店在橙縣允許堂吃後，就恢復堂吃。經理Jay表示，堂吃生意都已經恢復差不多40%，但16日晚接到消息，17日餐館須全面暫停堂吃，他不得不著手安排新的運營方案。他指出疫情反覆，對業者和員工的影響很大，目前也只能提供戶外用餐和外賣服務。

另外感恩節將至，已有家庭提前在眉州東坡預訂感恩節晚餐。Jay表示，現在突然停止堂吃，餐館還沒來得及向預定好的客人逐一打電話通知，但他相信部分客人會轉到戶外用餐。

在爾灣營業六年的中餐館「湘味館」老闆美紅表示，16日就已收到餐館停止開放堂吃通知，但因餐館之前在允許開放堂吃後，並未開放堂吃，只是在疫情控制較好後，如有熟客到店裡提出堂吃要求，餐館才會酌情一周有兩三天開放一、兩桌堂吃，「因為大家還是很害怕疫情」。

她不諱言，現在做中餐館熬得很辛苦，員工也不願意上班，因為以前在這裡上班生意好，拿的薪水和小費高，但現在不能堂吃意味著拿不到小費。雖然餐館因給客人特價菜折扣，有些外賣客人會象徵性的給一些小費，但現在店裡只有一名服務員，都是負責微信、電話點單，拿到的小費無法與以往相比，但有總好過無。而她雖是老闆，因找不到服務員，人手不足時也要上陣頂班幫忙，「有時候連續頂一個月」。

美紅又說，「湘味館」目前以外賣服務為主，疫情期間推出優惠菜品，外賣生意還算是滿意，總能維持基本運營不至於虧損嚴重。可是疫情反反覆覆，擾亂人心，有的客人一天點兩次外賣，但現在疫情變嚴重也不想出門，可能會減少外賣次數，選擇在家煮飯。

儘管在疫情期間舉步維艱，但相較於比其他店她認為還算過得去，只是與疫情前的生意相比還差很多。美紅表示，目前爾灣地區有40%的中餐館因撐不下去關門，10%在即將關門邊緣，還有50%較為老牌的餐館也在硬撐。「疫情對中餐館打擊太大了」，她說從業餐飲業幾十年，在爾灣開店六年，疫情期間聽到老客人的鼓勵，才繼續咬牙支撐。

但疫情實在太長了，從3月中到現在，八個月已經過去，卻不見好轉總是反反覆覆，因此她很希望疫情趕緊過去，恢復正常生活。

橙縣疫情嚴重餐館停止提供堂吃，眉州東坡爾灣店只能維持戶外用餐和外賣服務。（Jay...
橙縣疫情嚴重餐館停止提供堂吃，眉州東坡爾灣店只能維持戶外用餐和外賣服務。（Jay提供）
原本預定在眉州東坡爾灣店吃感恩節大餐的民眾，可能得轉至戶外用餐或取消計劃。（Ja...
原本預定在眉州東坡爾灣店吃感恩節大餐的民眾，可能得轉至戶外用餐或取消計劃。（Jay提供）

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