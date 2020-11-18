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加州疫情再燒 外出須戴口罩

 編譯組／綜合報導 

新冠疫情再起，加州公共衛生局16日宣布最新規定，要求所有人外出時必須戴口罩。但洛杉磯時報指出，不照規定是否會面臨處罰，或是執法單位能否強制要求配戴，仍不清楚。某些地方已經下令開罰，但其他縣市則以勸導優先。 

公衛局雖要求所有人外出時都得配戴口罩，但某些情況下、有某些年齡者，可以豁免。豁免口罩範圍狀況包括：

一，單獨駕車，或與家人一起開車。

二，單獨在辦公室或房間工作者。

三，正在進食或喝水，但前提是必須與他人保持六呎距離，除非其他在場者是同一住所或家人。

四，室外，且與其他人距離六呎以上者，但這些人都必須隨身準備口罩，在接近其他人時就應戴上。

五，鼻子或臉部接受治療或其他必要服務時，才能暫時取下口罩。

六，已配戴呼吸保護設備的工作人員。

七，經過加州公衛局特別許可，免戴口罩者。

 

加州公衛局特別許可，免戴口罩者包括：

一，兩歲及以下幼童，因為他們有窒息的風險。

二，健康狀況或身心障礙無法配戴口罩，特別是口罩可能妨礙呼吸，或意識不清、失能與無法自行除下口罩者。

三，聽力障礙者，或必須與其溝通，對方必須靠嘴型才能判斷時。

四，配戴口罩可能在工作時容易受傷者，但是否適用必須由地方、州或聯邦政府決定。

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