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踩剎車 橙縣等28縣經濟重啟倒退

洛杉磯訊
州長紐森16日宣佈經濟重啟踩下「緊急剎車」，包括橙縣在內的28個縣重啟倒退。 （州政府臉書）
州長紐森16日宣佈經濟重啟踩下「緊急剎車」，包括橙縣在內的28個縣重啟倒退。 （州政府臉書）

針對近日逐漸升溫的新冠疫情，州長紐森（Gavin Newsom）16日宣佈經濟重啟踩下「緊急剎車」（emergency brake），包括橙縣在內的28個縣重啟進度將倒退，意味著商業營運將迎更多限制。

在經濟重啟進度倒退後，加州58個縣中有41個縣，處於重啟計劃中限制最嚴格的「紫色」等級，而這41個縣的人口數量佔加州人口94.1%。南加地區的洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣，均處「紫色」等級。

紐森還更新等級變化方式，以前如果連續兩周的關鍵指標（譬如陽性確診率）未能達標，該縣就會被降至更嚴格的一個等級，現在的考核期只有一周。被降級的縣將要求業者立即執行運營限制，而此前則擁有三天寬限期。不過假設疫情控制得當，也可能一次提升多個層級。

加州經濟重啟路線圖，將各縣的疫情劃分為四個等級，分別用紫、紅、橘、黃四種顏色代表。

一，疫情廣泛傳播（Widespread，紫色），該縣每日新增新冠病例率超過十萬分之7，或新冠檢驗確診率高於8%。處於該疫情等級的縣需關閉多數非必要（Non-Essential）的室內經濟活動。包括餐館禁止堂食，只允許外賣與室外用餐。健身房、舞蹈室、瑜伽館、電影院、禮拜、婚禮、葬禮、動物園、藝術館等均只能在戶外營運。非超市類的零售店及圖書館，室內營運的限流從50%降至25%。超市限流維持在50%。

二，疫情嚴重（Substantial，紅色），該縣每日新增新冠病例率在十萬分之4到十萬分之7之間，或新冠檢驗確診率在5%至8%之間。處於該疫情等級的縣，需關閉部分非必要的室內經濟活動。

三，疫情中度（Moderate，橘色），即該縣每日新增新冠病例率在十萬分之1到十萬分之3.9之間，或新冠檢驗確診率在2%至4.9%之間。處於該疫情等級的縣可在執行防疫措施的情況下，允許部分室內經濟活動重新開放。

四，疫情輕微（Minimal，黃色），即該縣每日新增新冠病例率低於十萬分之1，或新冠檢驗確診率低於2%。處於該疫情等級的縣，可允許絕大多數室內經濟活動重新開放。

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