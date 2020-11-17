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疫情危急 洛縣管控恐更嚴

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

因周末連續兩天新冠病毒單日新增人數超過3000，洛杉磯縣衛生官員16日表示，正在權衡是否頒布新限制，例如宵禁，試圖扭轉感染激增趨勢，擔心可能會使醫院不堪重負，導致更多死亡，「洛縣正處於疫情非常危險的時刻」。因近幾周病例激增，洛縣將無限期地停留在最嚴重的紫色等級。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）指出，在公共場所或私人場所舉行聚會，是推動最近病例激增主因，其中主要涉及50歲以下的居民。

洛縣縣政委員會訂17日舉行閉門會議，討論是否實施更多的限制措施，例如施行宵禁限制商業營業活動時間，使商家不必再次關門，而在有限的時間內營運，尤其是針對餐廳。縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，建議餐廳在晚10時之前關門，這樣一來它們就不會成為酒吧，讓人們無需戴口罩，就坐在那裡喝酒聊天。

縣政委員雷利．湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）表示，雖然在開會前沒有時間充分考慮所有方案，並聽取民眾意見，但會優先考慮安全地保持經濟開放的需求，尋找有效方式控制，但他強調，現在最安全的地方就是家裡，建議民眾儘量居家避疫。

16日新冠肺炎新增2795例，六人死亡。但周一的新增病例通常偏低，這與周末實驗室數據報告延後有關。洛縣住院人數也在穩定增長，洛縣新冠肺炎住院患者首次超過1000人，目前已有1049人。儘管該病毒的死亡率沒有急劇上升，但死亡人數被認為是「落後指標」，這意味著在住院高峰後的幾周內它往往會增加。

此外，洛縣所有其他關鍵指標都在上升，洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，16日每10萬居民的平均確診率是13.7，幾乎是一周前的兩倍；平均七天的陽性確診率為5.3％，高於一周前的3.8％。

費若表示，如果居民重新遵守嚴格的衛生規定，例如避免聚會，戴口罩和保持社交疏遠，尤其是在感恩節假期，則無需採取宵禁等新限制。但衛生官員肯定會對縣委會提出建議，如果無法重新控制新冠病毒趨勢，將別無選擇必須採取更嚴格限制，尤其是在高風險地區，如更嚴格地控制容客量，以及限制營業時間等。

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