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黑色星期五倒數！ 各大商家紛紛推出血拼價

記者楊青／洛杉磯報導

2020黑色星期五倒數計時，各大商家已提前開打，期望以最大折扣捷足先登搶佔買氣。全美商業聯盟預計，本次黑五恐怕是歷年來最划算的一次，有計劃「以小博大」的民眾行動要快。

由於各大商家今年紛紛提前推出跳水價格，因此準備黑五血拼的民眾最好提前做好研究，目標商品和各家價格比較，以免應接不暇。

包括沃爾瑪梅西百貨、Best Buy、Samsung、Coach直銷、Dyson吸塵器、Bed Bath & Beyond等大型商家，本周已公布黑五折價最大商品清單，電器、家具、廚房用品、居家清潔用品、時裝、玩具等，50至70%甚至更高折扣，紛紛比狠相當罕見。沃爾瑪、梅西百貨、標的、Best Buy、Kohl's等百貨市場，甚至從本周已開始以黑五價格吸收買氣，吸引不少民眾躍躍欲試。

和近年只是提前黑五營業時間不同，今年沃爾瑪在11月14、25和27日舉辦三場大甩賣，廚房玻璃飲具、吸塵器、電烤電炸用品、壓力鍋、清掃機器人、家用電器、名牌電視、耳機、電腦等等都在其中。

梅西百貨當仁不讓，公布的黑五商品清單，從廚房用品到床上用品，從節日裝飾品到家具無所不包，並突顯「the price drops are amazing」。

「今年你完全不必等到吃完火雞再去血拼，低價現在已開始」，各地梅西百貨目前大折扣商品主要是節日裝飾品、廚房必備用品、冬季服裝。除貨架上折扣標價外，還將有15至20%和其他折扣（coupon code SALE），25元以上的商品免費送貨上門。

比如十件套陶瓷餐具、12件套Martha Stewart炊具、Anolon Advanced11件套不沾炊具等等，折扣都在半價以上。居家床上用品的折扣更大，Tommy Hilfiger的鴨絨枕頭、Martha Stewart的全面床單、Christian Siriano的豪華人造羊毛披肩等等，折扣70%以上。

不少華人喜歡的Coach皮件，Coach直銷（Outlet）目前已給出最多70%的折扣。比如部分挎包原價328元，亞馬遜價169.99元，Coach直銷中心99元。多款錢包45至75元，節省105至175元；至少五款挎包68.40至105元，節省159.60至245元；至少六款肩包98至129元，節省至少229至320元。Coach直銷並聲稱，所有銷售假日期間全部免費郵寄。

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