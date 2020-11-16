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感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子

記者楊青／洛杉磯報導
今年的感恩節受疫情影響，許多人打算在家自己過。（本報記者／攝影）
今年的感恩節受疫情影響，許多人打算在家自己過。（本報記者／攝影）

疫情未去，感恩節、聖誕節和新年將如期接踵而來。不計畫遠足旅行的華洋民眾，正緊鑼密鼓籌畫居家豐富的節日假期，不出門的節日，同樣可以豐富多彩。

對蒙特利公園市的高先生來説，今年底節日「多喜臨門」。數月前傳來太太懷孕喜訊，兩個月前購買新屋，全家比中了樂透還高興。「這些天我們正在收拾東西準備搬新家」，高先生表示，今年將是在新家渡過的第一個感恩節；從中國移民美國，從父母的羽翼下獨立，今年的感恩肯定和往年都不一樣，除了高興，還有責任，「一定要有儀式感」。

為迎接家中的小生命，高家長輩們這段時間從大陸寄來的各種嬰兒用品源源不斷，「每天接包裹、拆包裹就相當忙」，朋友們還一起幫忙準備Baby Shower，大家一起分享喜悅。高先生表示，儘管如此，同時在張羅的還有感恩節和老丈人、丈母娘的火雞感恩大餐，為合長者的口味，高先生特別預定了中式火雞，「感恩老人家給了自己一位好太太，一個可愛可期的新生命」。

據美國酒店及住宿協會（AHLA）一項全國性調查，今年72％的美國人不太可能在感恩節旅行，69％的美國人表示聖誕節期間也不會出遠門旅行，航空和酒店業及餐飲業都備受挑戰。

「我們去年就預定了今年感恩節去夏威夷，但最後一分鐘還是取消行程」，亞凱迪亞市的周太太表示，她們一家和居住在中國的哥哥一家，去年就開始計畫今年前往夏威夷的團聚之旅，疫情發生後，一直指望情況改善，酒店方面也表示可以將收費降低近一半，但疫情至今不去，一個月前全家投票，決定取消行程，等安全穩定後再說。

「我們往年都是三家、20多人一起到老美的餐館聚餐過感恩節，海吃海喝，熱鬧一番」，格蘭杜拉市張先生表示，不過今年餐館堂食不開，晚上天氣又冷，戶外不宜久坐，但大家還是想聚一聚，所以改在家中聚會，各家的主婦們先生們在疫情期間練就的好手藝，都等著在感恩節的餐桌上露一手，好期待。

由於洛杉磯縣公共衛生局未開放餐飲堂食，很多餐館的餐點外賣和火雞套餐成爲今年感恩節的「香餑餑」，不少華洋大型餐館感恩節餐點訂單比往年數倍增長。

「我們家今年的感恩節會很不一樣」，阿蘇薩市退休媒體人才女士笑言，早年她父親隨國民政府到台灣，母親是流亡學生，人到異鄉為異客，家人都沒有過節的習慣。她移民美國後，因不善做菜，逢年過節都是受邀到朋友家做客，「今年不一樣，我家一個老人，一個病人，都是高危」。她計畫到洋超市買套餐回來，和先生自斟自樂，「平安，就是過節」。

但「聖誕紅」一定要有，才女士表示，她已早早買回一盆聖誕紅，「家中立刻又有了過節氣氛」。她打算再買幾盆，讓家中處處生輝，沒有客人、沒有聚會的感恩節，同樣可以很溫馨。

今年底的感恩和聖誕假節日，航空、酒店業及餐飲業都備受挑戰。（本報記者／攝影）
今年底的感恩和聖誕假節日，航空、酒店業及餐飲業都備受挑戰。（本報記者／攝影）

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