加州限制商家營業 防疫並未對症下藥

加州疫情嚴峻，許多縣重新將防疫規定制定為最嚴格等級，引來不少企業商家業者不滿。（KTLA）

加州 新冠肺炎疫情 增加，至12日突破百萬人感染，許多縣重新將防疫規定制定最嚴格等級，引來不少企業商家業者不滿。衛生官員將矛頭指向民眾未能保持社交距離 、未確實戴口罩，但商家企業認為，在這場疫情中，他們被迫關閉、限制營業人數，收入大減，對他們而言「不公平」。部分商業組織認為，保持經濟開放，打擊不良行為，獎勵投資於防疫的業者，才是雙贏局面。

部分專家也贊同這一觀點。舊金山加大醫學院傳染病醫學專家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，一些對疫情的調查和處理措施並不是很好，未解決很多促進疫情傳播的根本問題。加州確診人數已超過百萬，且每日新增與住院率都上升。

加州與地方官員近幾個星期來，一直將疫情加劇原因歸咎於社交聚會，從後院燒烤聚會，到萬聖節慶祝活動，再到湖人隊、道奇隊贏得冠軍，再加上支持白登、川普競選的群眾聚會遊行等。

拉警報的疫情導致加州許多縣，增加對商業、民眾的限制，重新關閉的企業更多。至15日，加州58個縣，有一半以上增加限制，包括南加州的洛縣、聖地牙哥、聖伯納汀諾和河濱縣等，都在最嚴格限制的級別。

舊金山染疫率在加州主要城市中相對最低，但仍施家新的限制，禁止室內用餐，並將體育館和電影院容納人數削減至25%。

但重新限制商業活動，卻遭不少人批評。加州餐館協會主席Jot Condie說，洛縣的餐館自3月就關閉，但仍出現疫情高峰。

洛杉磯加大公共衛生學院流行病學教授Jeffrey Klausner說，加州應該以追蹤食物中毒的方式，追蹤新冠肺炎疫情感染，也就是回到特定餐館或供應鏈。在不真正了解特定業務類型，和這些業務中涉及的特定活動程度情況下，統一關閉所有商家，不是最理想的方法。

陳子平說，由於衛生官員對私人活動控制力較弱，他們將目標對準自己能控制的事務，例如商家或在公共場合戴口罩。

史丹佛大學和西北大學近期的研究顯示人數限制的好處，他們用手機追蹤9800萬人的報告指出，大多數感染病例，出現在「超級傳播」地點，包括餐廳和健身中心，因為那裡的人聚集時間較長。

加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）說，官員意識到對商業的危害，因此希望民眾繼續保持戴口罩、勤洗手和維持社交距離。「若我們將這些簡單的事情做好，許多面臨倒閉的商家企業，就有機會開放。」

沙加緬度衛生官員Peter Beilenson同意餐廳和體育中心沒有錯，他希望加州官員，在做出決定時，要更加明智。