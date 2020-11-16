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疫情嚴峻 洛橙縣確診人數激增 洛縣不排除宵禁

記者張宏／綜合報導
許多年輕人正在與非家庭成員社交，無症狀的年輕人是社區傳播主力，且有些人還不佩戴口罩。（記者張宏／攝影）
許多年輕人正在與非家庭成員社交，無症狀的年輕人是社區傳播主力，且有些人還不佩戴口罩。（記者張宏／攝影）

疫情再度反撲南加州的跡象越來越強烈。隨著感恩節將到來，洛杉磯縣和橙縣都面臨新冠病毒新增確診人數激增的巨大壓力，即便周末也有驚人新增確診人數，其中年輕人是社區傳播的主力。

衛生官員提醒民眾節日期間盡量待在家裡，即使聚會要保持小規模、社交距離和戴口罩。即將卸任的洛縣縣政委員雷利•湯姆斯（Mark Ridley-Thomas）表示，為了抑制疫情反撲，不排除考慮實施宵禁的可能性。洛縣公共衛生局預料本周將提出一系列減少疫情擴散的建議，給縣政委員會討論時參考。

洛縣公共衛生局15日發布新冠疫情最新數據，有3061起新增病例，三例死亡，死亡人數減少，是因為周末報告延遲。目前洛縣接受新冠病毒檢測的人數是338萬6000人，其中感染人數達33萬9560例，達9%；死亡總人數7269例。目前有1014人在醫院接受治療，其中27％的人在重症監護病房(ICU)。

14日新增病例有74％以上來自50歲以下人群，在新增病例中有34%是30至49歲之間的居民，27%是18至29歲的居民。

洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，許多年輕人正在與非家庭成員社交，無症狀的年輕人正在促進病毒傳播。雖然多數被感染的年輕人死亡比例不高，但是他們的傳播風險卻非常高。病毒在家庭和工作場所中傳播，在這段時間，為保護那些最脆弱的人，不想見證更多心愛的人死亡增加，希望每個人無論是在室內還是室外，都要保持臉部覆蓋並保持六呎距離，並遠離年齡較大和有基本疾病的人。

隨著感恩節到來，民眾社交增加，衛生局擔心因此會引發更大規模的病毒傳播。費若表示，希望人們若在家裡慶祝節日，聚會僅限於三個家庭並在戶外舉辦，保持臉部覆蓋並保持六呎距離。否則，如果新增病例激增，洛縣可能被迫施加更多限制商業和公共的活動。

橙縣情況也不樂觀，橙縣15日新增639例，死亡兩人，目前有242人入院治療，其中在ICU的病人是90人。該縣確診陽性率在每個周二都會提出報告，實際上這周確診人數從3.6％下降到3.3％，每10萬人的日發病率從6下降到5.6。但是下一周，預計每10萬人日發病率可能會上升到8，將高於次嚴重的紅線層級，也就是很可能回到紫色層級。

橙縣越裔縣政委員Andrew Do表示，該縣正加緊計畫，向居民提供用於病毒檢測的家庭套裝，目前橙縣已獲得50萬個測試套裝，將提供給公共圖書館和市政廳。民眾可在外出聚會或和親友見面前的兩三天做檢測，確定自己和對他人都是安全的。

為使橙縣回到限制程度較小的橙色等級，新增案例日平均數必須減少到130個左右。但現在橙縣要先保持每天225例以下的新增病例，才能保持在紅線層級。

加州政府13日發布新的旅行警示，要求那些從外州或外國，返回加州或來加州訪問的人，都自行在家隔離14天。

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