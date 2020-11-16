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華男臨老入花叢 50萬打水漂

記者謝雨珊／洛杉磯報導
A男在C女身上投入50萬元，沒想到換來的卻是一場騙局。（Unsplash）
A男在C女身上投入50萬元，沒想到換來的卻是一場騙局。（Unsplash）

洛杉磯一名不具名的A男士與C女子認識三年，同情C女無依無靠無收入，只要C女有經濟困難，A男不惜傾囊相助累計投入50萬元，但最後換來的卻是一場騙局。A男希望藉由親身經歷告誡大眾，談感情眼睛放亮，小心身邊有心人士騙情又騙財。

年過五旬的A男士，在一個風化場所認識了C女，日久生情。C女與A男聊人生、聊生活、聊情愛，博取信任。A男士認為，C女通過聊天內容，得知他的心軟性格，方便日後「打感情牌」行騙。

C女利用A男的疼愛，進行「長期的感情牌詐騙」。因為她沒工作也沒收入，多次找尋生病、看病、與家人合資等藉口，要求A男金援協助，甚至要求A男投資她的親友的事業。出於對C女的疼愛，A男一口答應，光是協助投資就花了30多萬元。

然而，每當A男跟C女談到比較實質性的問題時，C女都會避而不談。A男多次抓到C女說「累了在家休息」，但發現她其實根本不在家中。談感情期間，兩人分分合合幾十次，C女多次以「手機摔壞了」、「手機訊號不好」等理由經常換號碼。更值得一提的是，A男還曾被C女的前男友警告，她有騙財行為。種種的可疑事件讓A男士驚覺自己可能上當受騙，C女根本無心和他在一起。

事實上，A男原來也有妻有子，為了能跟C女共創未來，搞得妻離子散，甚至一度斷送自己的事業，弄得灰頭土臉。疫情期間為了維持事業，每天努力工作16個小時，一天做兩天的工作，堅持扮演自己的角色。為了滿足C女的「財慾」，一手撐下受疫情影響快倒閉的公司，「到頭來才發現，這些都只是我的一廂情願」。

A男無奈透露，在這段期間投入相當多感情，盡心盡力將C女捧在手心，換來結果卻是欺騙，令他後悔莫及。他認為當局者迷，看不清什麼情況，投下感情也投下錢，當時也心甘情願。現在回想，發現利用感情騙財是相當可惡的。他提醒男人提高警覺，遠離利用他人感情騙錢的騙子，無論男女都是。他也以自身慘痛教訓，呼籲男性別以為自己「臨老可以入花叢」。

C女多次以「手機摔壞了」、「手機訊號不好」等理由經常換電話號碼。（Unsplas...
C女多次以「手機摔壞了」、「手機訊號不好」等理由經常換電話號碼。（Unsplash）

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