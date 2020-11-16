美西返台機票不再貴 僑胞心動

年底將近，越來越多留學生及僑胞嚮往返鄉過年。(世界新聞網)

新冠肺炎疫情 在全球大爆發，許多航空公司大幅度減少營運班次，長榮及華航洛杉磯 台北直飛航班機票價格翻倍，不少必須返台民眾大呼吃不消。好消息是，聯合航空11月重啟舊金山 -台北往返直飛航班，機票比長榮及華航直飛機票價差近千元，即使加上國內航班的機票費，整體價格仍低不少，令許多僑胞動心返台。

11月之前，洛杉磯台北直飛班機返台的航空公司，僅有長榮及華航兩家。兩家公司在疫情期間的往返班次機票，因供需問題機票大幅調漲，直飛機票約在2000元左右。但疫情期間會返台的人士，多有不得已苦衷，只能忍痛下手購票。

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

年底將近，越來越多留學生及僑胞嚮往返鄉過年。陳同學希望年底返台看親人，聽聞機票價格昂貴，老早做好荷包大失血準備，但在搜索票價過程中，意外發現除了長榮及華航提供直飛台灣的航班，聯合航空11月3日之後，也開通舊金山-台北直飛航班，價格平均在1000元左右。陳同學看到票價，不假思索馬上按下訂票按鍵。

她表示，身邊不少親友在疫情期間不得已需要返台，華航及長榮班次減少，票價也貴了很多，「買機票買的很心痛」。聯合航空開通舊金山-台北往返直飛班機，雖然不是由洛杉磯直飛台北，但即使加上國內航班機票費，仍比洛杉磯直飛台北便宜不少。提及一位舊金山好友，為了回到住在洛杉磯的父母家過感恩節，訂了感恩節兩天之內往返洛杉磯和舊金山的機票，即令那個時期票價較貴，全部也不過240元。因此即使加上轉機費用，還是「省很大」。

根據聯合航空官網，該航空恢復每周三班舊金山-台北直飛航班，由波音777-300ER機型執飛。從舊金山出發的旅客，可以選擇搭乘周三、周五和周日航班飛往台北。

住在洛杉磯的王小姐，年底預計搭乘聯合航空返台一趟。王小姐表示，聯合航空只開通舊金山飛台北直飛班機，因此選擇從洛杉磯飛台北的話，須在舊金山轉機。但她認為，飛到舊金山只需一小時多，搭機過程不久，等待轉機過程也不長，減少了染疫風險。若早點訂票，機票約在1000元左右，價格相當實惠。