航班染疫恐熔斷 留學生返陸難 延期留美 速改商務╱旅遊簽證

近日中美航班因爆發疫情而恐遭熔斷的事件，使許多在美留學生的歸國道路更加艱難。（Unsplash）

從洛杉磯飛往天津的國航CA988航班，11月14日發現至少九名名乘客確診。根據中國民航局規定，該航線可能將觸發四周「熔斷」（暫停運營），讓本來就不多的中美航線更加稀缺。隨著2020年將過去，大量面臨實習（Optional Practical Training，簡稱OPT）到期問題的留學生 ，不得不面對愈發艱難的回國之路。

住在南加的Ethan約一年前從某高校畢業，因專業非理工科（STEM），因此OPT僅有一年。受疫情 影響，不但直達回國的機票變得奇貨可居，符合大陸政策要求、能在48小時內出具新冠核酸和抗體檢測結果的檢測機構，也不易找到。隨OPT結束日期日益臨近，他不得不開始尋找，在買不到機票的情況下繼續合法居美的方式。

Ethan指出，他在網上查詢機票時發現，包括EXPEDIA和KAYAK在內、幾乎所有主流訂票網站都已經無法搜到任何前往中國的航班信息。而在各航空公司官方訂票平台上，機票價格多被炒到單程5000美元以上，令他難以承受。在這種情況下，繼續留美等到疫情減弱，反而是更經濟和方便的選擇。

他之前就讀的南加某高校國際生辦公室指出，在疫情下，該辦公室幾乎每天都接到各國留學生求助電話。對使用OPT在美工作的留學生，從OPT開始到結束，一共只有60天的合法無業留美時間。而在這60天中，還要扣除留學生畢業後找工作的時間，因此留給其購買機票和安排核酸檢測的時間就更短。在這種情況下，學校給學生的建議，往往只有改簽旅遊簽證和轉到其他學校的兩個選擇。

移民律師許俊良指出，如果留學生選擇將原來的學生簽證 改為B-1╱B-2的商務╱旅遊簽證，則需在OPT截止前，向移民局遞交I-539表格申請。申請成功的留學生，才可以獲得30天到六個月不等的合法居美時間。對於多數留學生來講，這段時間足以購買到機票或等到疫情好轉。

而對希望轉學的留學生，許俊良提醒，考慮到目前絕大多數學校都採在線授課方式，因此在疫情期間希望留美的留學生，多只能選擇在線課程和學位。雖然之前川普政府企圖剝奪上網課的留學生居美權利政策，遭全美多所大學反對沒能過關，但留學生在轉學時也要注意學校的資質和開學時間的問題。受疫情影響，有許多提供網課的學校，尤其是語言學校，往往無法為國際學生提供正式的學生簽證。

但同時，疫情期間網上授課的特點，也讓留學生在轉學選擇上更加靈活，可以突破地域限制。在這種情況下，留學生在選擇轉到其他學校時，應選擇在領域內較有聲望和口碑的大學轉學。