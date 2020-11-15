最壞示範 紐森出席友人聚會挨批

加州新冠肺炎疫情 激增，加州州長紐森（Gavin Newsom）出席友人聚會，遭各界關注。

根據舊金山紀事報報導，紐森與妻子Jennifer Siebel Newsom在11月6日，出席其政治顧問Jsson Kinney在揚特維爾（Yountville）舉辦的生日派對。據悉，該派對有十多人出席，至少來自三個不同的家庭。

他13日坦言，他不該在疫情激增的此時，在納帕谷（Napa Valley）高檔餐廳，與其他家庭一起共進晚餐。

他在一分聲明中說，「雖然我們一家人遵循餐廳的健康規定，且採取安全預防措施，但我們應該做出更好的行為榜樣，不要出席晚宴。」

州長辦公室證實紐森參與該晚會，且表示，聚餐是在餐廳的戶外舉行。

這是一次與家庭和幾位親密友人的室外小型聚餐，慶祝50歲生日。Kinney的發言人Molly Weeds說，「該餐廳開放正常就餐，符合加州和縣指導原則。」

加州新冠肺炎安全指南，限制私人聚會上的住戶數量，但沒有明確將這些規則，強加給餐廳或顧客。

根據11月更新的指南，允許不超過三個家庭，在公園或戶外舉行私人聚會。餐廳用餐規定，是一張桌子的顧客數量，限制在一個家庭單位。

據悉，紐森被爆出席聚餐活動的同時，其政府正發布新的指導方針，呼籲加州人限制與直系親屬以外者的接觸。

迄今，加州有超過100萬例新冠肺炎病例，1萬8000人死亡。官員擔心，感恩節假期隨著親友聚會增加，疫情將迅速惡化。