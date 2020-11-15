【入境沒收電腦】海關有權扣押 旅客拒絕恐生疑

中國 駐美大使館官網今年5月提醒在美中國公民，美邊境 海關執法人員無須事先申請搜查令，也無需懷疑即可搜查旅客的手機等電子設備，並可對電子設備進行升級搜查或暫扣。

而據2018年初國土安全部出台的新政，執法人員可以廣泛地搜查電子設備，也擁有更大的裁量空間。在全美的所有邊界，政府部門可以在沒有搜索令的情況下，搜查通關旅客的財物。

律師劉龍珠表示，其實無論出境還是入境，當邊境人員要求搜查電子設備時，理論上旅客都有權拒絕。不過旅客拒絕反而顯得可疑，邊境人員可能會不讓入境或者懷疑此人有機密資料要帶出境，而申請搜查令強行扣押設備。更可能的情況則是，下次入境進不來。因此絕大部分情況下，旅客都會乖乖解開密碼配合檢查。

他解釋，邊境人員這種草木皆兵的狀態也很合理，如果檢查了沒有蹊蹺，也就算了，而萬一抓到一個攜帶機密者就算破獲重大案件了。他表示，如果海關收走看了之後沒有寄回，旅客可以聯絡海關催促。

律師王振邦分析表示，被談話且沒收電子設備的學生，可能在學習或申請工作簽證 的公司，有涉及到敏感技術，而工作簽證有沒有批准並不重要。不少學生或交換學者以為自己沒有做過什麼壞事卻被檢查，其實是去念這個科系，或去這家公司工作時，學校和公司已經幫忙申報了。

而由於美國商業部對於所謂敏感技術的名單其實有點過時，一些曾經高精尖但近年來已普遍使用的技術，都還是被調查，他表示自己的客戶也發生過很多次，甚至做鐳射美容產品的客戶，因為激光被歸為所謂的敏感技術也會被談話。他建議學生或者員工跟校方、公司了解一下自己的工作是否有被歸為管制的技術，或也可在政府官網上了解一下有哪些技術是管制中。

律師許俊良表示，要不要解開電子設備的密碼，仍是旅客的個人權利。不過通常執法人員會要求旅客同意解碼，若不解開會一直談話拖延不讓走。他表示，由於電子設備工作人員並不會自己打開看看就算了，還要送去技術部門檢查。因為文件可能是一個圖檔，也許隱藏機密，需要專業人員篩檢。海關需確定認為檢查完畢，才會安排歸還，因此拖延數月其實不難想像。他表示，有時海關扣留的一些貴重物品，旅客想索回曾有拖一年之久。

此外對於海關人員預設陷阱的談話方式，許俊良表示，海關作業程序事實上一向如此，尤其是高科技專業的學生更有理由這樣做。他表示，其實法律並沒有增加邊境人員的權力，這些都是川普上台後各類行政命令，讓邊境人員在執行上空間更大。一般學生畢業後工作，短期內很難涉及到高機密的工作內容，這樣的嚴查確實有點擴大。