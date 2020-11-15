陸生入境遭嚴查 沒收電腦

不少學生感慨在美國「讀個書也太難了」。（美聯社）

近年來，美國 政府對中國留學生 的檢查越發嚴格，最近頻頻有留學生的所有電子設備被美國海關沒收，甚至連遊戲機也一併沒收，且長期不見歸還。對於美國政府官方對華裔學生的嚴查逼問，有華人感慨如「白色恐怖」。

中國留學生被美國海關刁難的事件已經屢見不鮮，不僅各大媒體都曾報導此類事件，留學生的圈子裡也互相交流經驗。有留學生的微信聊天紀錄被海關人員以「解放軍」、「軍」、「兵」等關鍵詞搜索，希望通過聊天紀錄盡量找出其與軍方有關係的證明。有學生表示從小到大從沒入過黨或參過軍，卻莫名被海關要求承認自己是黨員或是軍人，還有學生被說急了官員圍上來用手銬嚇唬。

被盤查的學生大都反映，海關問話都「帶了預設立場」，「問的問題都是帶坑的」，認定這些學生就是來竊取技術。也有學生認為，海關問話更像是一次「騷擾」，畢竟若是「真要盜竊的話，雲端發過去就好了」。不僅僅是理工科，在BBC的一篇報導中，也有心理學系的學生被盤問，不少學生都感慨在美國「讀個書也太難了」。

最近南加一位留學生A同學在回中國時也遭收繳電腦、手機 、移動硬盤等電子設備，雖然海關表示會在幾周後郵寄歸還，也表示由於疫情可能會比平時久，不過A同學在經過14日的隔離期後仍未收到歸還的電子設備。也表示並沒有期待海關會歸還，因為知道好幾位同學都同樣遭遇被沒收電子設備，但長期以來仍未獲得歸還，唯有一人大約在好幾個月後收到了其中的手機。

因中國的防疫政策，入境需要用手機登入小程序填表獲得二維碼，並且要用該二維碼通過中國海關，因此若是沒有手機恐怕落地後寸步難行。好在A同學有一隻備用手機，才得以順利通關。

不過據A同學觀察，沒收手機的情況也不只是學生學者簽證者，工作簽證、旅遊簽證的中國公民都是可能的檢查對象，五、六十歲來看孩子的華裔遊客，也有被查。這也令一同交流回國經驗的其他網友擔憂，尤其有華人居民家裡有長輩乘機回國，若是將手機沒收了，落地後沒有手機不僅「抓瞎」了，家人也聯絡不上恐會更加焦急。

最近也剛送家人回國的S女士就表示，美國政府對華人的這種嚴查如同「白色恐怖」。她感慨雖然我們覺得「政治正確」不合理、不公平，但好歹還是「正確」著，不亂說話也不會那麼快過不下去，最後華人也得拿「正確」說事。但是歧視、仇恨、中國病毒和中國間諜，「這點華人根本不夠玩的」。

她感慨面對「白色恐怖」，華人是無處可藏，無論做到老闆、高管還是技術大腕或是教授，若有同事、仇人或是立場極端的人向政府舉報，也是無計可施。目前大學和研究機構的華裔學者們已經首當其衝了，商人也總有競爭對手的。

除了美國政府官方對華人嚴查，類似觀點也有蔓延至民間的趨勢，引發不少歧視事件。例如美國政府不久前關閉休士頓中領館，美國官員稱其為間諜中心，很快也有留學生發現自己公寓門上被人塗鴉「間諜」。而在美生活、上學的華人，不少人遇到被叫「中國病毒」等。

據中國外交部10月的一次記者會，僅5月至9月初就有近300名中國留學生在搭乘臨時航班離開機場時被美方滋擾盤查。外交部表示美方動用司法力量，任意對中國在美留學生滋擾盤查，甚至捏造罪名進行抓捕和起訴。多名中國留學生在美國機場離境時，受到美執法人員長時間滋擾，他們的手機、電腦等物品被任意檢查甚至被扣留。外交部認為美方這種行為嚴重侵害中國在美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。