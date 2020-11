龐培歐挺台論 南加藍綠不同調

國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)12日向媒體表示「台灣 非中國 一部分」,過去數十年美國兩黨政府皆遵循這項政策。龐培歐此說掀起巨大波瀾,中國大陸和台灣、南加州藍綠兩陣營展開劇烈攻防。

中國外交部發言人汪文斌聲稱,中方「正告龐培歐之流」,任何「損害中國核心利益、干涉中國內政」行徑都會遭中方堅決回擊。

中華民國外交部發言人歐江安表示,感謝龐培歐對台灣的支持和對台灣民主的肯定,「中華民國台灣是一個主權獨立的國家,不是中華人民共和國的一部份,這是事實,也是現狀」。

全美台灣同鄉聯誼會總召集人吳程遠表示,龐培歐「台灣非中國一部分」Taiwan has not been a part of China的說法,與民進黨長期對國際宣傳的內容完全一致,但民進黨對於龐培歐這份附和台獨的大禮卻異常低調。駐美代表蕭美琴更端出中華民國 (Republic of China) 是主權國家來「感謝」龐培歐。顯示在蔡英文恭賀白登當選的表態後,已認定川普政府只剩看守價值,選擇自保的戒慎恐懼。

吳程遠認爲,選後川普開除國防部長、對於福斯新聞展開情緒性報復,此時龐培歐以國務卿身分直接踩紅線作法,無疑是向台海丟出手榴彈。對於曾經毫無保留押寶川普,選後卻旋即琵琶別抱蔡政府「穿小鞋」,同時反映出即便川普無法留在白宮,也要給白登留下美中關係棘手的心態。

僑務諮詢委員、民進黨前美西黨部組委鄭錫堃則認爲,台灣作為一個主權獨立的國家是一個事實,但長期以來礙於複雜的因素一直不願公開講。「龐培歐說出了事實的存在,也代表這個聲音在國際上愈來愈得到共識」。

鄭錫堃認爲,「台灣要獲得國際上真正承認,首先要得到聯合國的承認,聯合國的承認首先要大國出來講話」。這些年來台灣民調顯示,「保持現狀的比例最多,代表很多台灣人不願意觸碰這個問題,不希望自己的有生之年發生戰亂」。這些年大批台灣人前往中國工作、生活和求學,「但並不代表這些人願意統一」。他認爲藍營和綠營對台灣主權獨立的看法並沒有異議,雙方只是糾結在「中華民國」和「台灣」的用詞上。