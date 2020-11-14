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華商改推戶外就餐 說易行難

記者張宏／洛杉磯報導
有些市府對戶外就餐的管制比較嚴格。（讀者提供）
有些市府對戶外就餐的管制比較嚴格。（讀者提供）

雖然聖蓋博谷不少華人餐館紛紛憑藉戶外就餐打出一片天，但是對一些餐館來說，戶外就餐卻很難實現。有的是礙於場地關係，有的受市府嚴苛規定無法實現，還有的是覺得戶外就餐客人接受度有限，而遲遲無法推出。

羅斯密一家華人餐館本來想花2萬元請帳篷公司搭帳篷，但卻因市府規定繁瑣和嚴格，最終沒獲得批准。該餐館業者胡先生表示，疫情對餐館生意影響很大，外賣再紅火也無法彌補堂吃損失，何況外賣平台還要抽三成，根本入不敷出。餐館所在停車場地方夠大，本來想搭建帳篷既好看又保暖，但是市府缺乏彈性，最終沒有批准，讓他想開戶外也開不成。只能說不同市府規定不同，沒辦法統一標準。

有的餐館是礙於場地有限，無法做戶外餐館，華人餐館業者李先生的餐館靠近馬路，空間有限，無法提供戶外就餐。他說，疫情對有些人是轉機，有的火鍋店做戶外生意比疫情前好三倍，可對有些人就是危機，像他的餐館地方小，根本沒有搭戶外就餐區的地方。

戶外就餐也需要人氣聚集，華人餐飲業者鹿強，在亞凱迪亞和哈仙達岡兩家餐館最近都搭了帳篷。他說，他之前開過戶外就餐不太理想，這次改用帳篷形式，每個帳篷每天租金40元，目前是有一些客人來，但是沒有想像那麼多。每個帳篷放六桌，現在很難坐滿。像餐館如果在商場裡，和其他一起開設戶外的餐館互相帶動，會更有戶外就餐的熱鬧氣氛。

如果單獨一家，戶外就餐缺少氣氛，很難聚集人氣。現在疫情結束遙遙無期，政府其實應該考慮限量開放，比如室內20%到25%的開放，增加保護措施和防護措施就好，一刀切完全不開室內，對商家來說太難承受了。

華人客人對戶外接受程度也是餐飲業者面臨的難題。業者林女士表示，戶外通常開在停車場，但是停車場車水馬龍，尾氣灰塵都會影響就餐體驗。即時是帳篷，也是一眼看透透，有些比較體面或者注重隱私的客人，不喜歡別人看到他的吃相或聽到他講話。在一些華人觀念裡，戶外都是路邊攤，不夠規格，這個觀念短時間也無法改變。

戶外就餐氛圍很重要。（記者張宏╱攝影）
戶外就餐氛圍很重要。（記者張宏╱攝影）

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