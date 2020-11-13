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川普憑網路影片 控作票是烏龍

 編譯組／綜合報導 

總統川普胡亂指控洛杉磯縣選舉舞弊，但事實正好相反。

洛杉磯縣的集票箱意外成為今年大選爭議焦點之一。川普11日引用網路影片，指控選舉日過後，洛縣選務人員竟然11月4日還在收取集票箱內的選票，佐證他對選舉不公的論點。但洛杉磯時報指出，除了影片本身已經被證明並非事實，洛縣選務處更聲明，所有集票箱在11月3日投票截止時就已封存，只是收取選票必須花點時間，但會在11月20日之前完成計票。 

相關指控源自一段網路影片，一名女子質疑洛縣選務人員，為何選舉日已過，還在收取洛市瑞西達（Reseda）集票箱的選票。影片暗示，有人在11月3日後還投下選票，但是選務人員只是秀了秀證件，完全不理女子只繼續收取選票。 

洛縣選務處6日已回應，指出集票箱都是按時間封存。處長羅根（Dean Logan）再向洛縣縣委會保證，經過3月初選的紛爭後，洛縣已大幅改進集票箱的穩定性，集票系統沒有問題。選務處最新推文則說，「對，它們就是選票，合格且合法的選票，由經過授權的選務人員，照加州選舉法規處理」。 

據統計，超過130萬名洛縣選民利用集票箱投票。加上郵寄投票，洛縣超過80%的選民，約340萬人，在今年的疫情影響下，不在選舉日當天親自投票。此一數字是2016年總統選舉的兩倍。

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