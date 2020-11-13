加州病例破百萬 40人有一人染疫

洛縣8月中旬至現在的三天平均日住院人數走勢。（洛縣衛生局）

洛杉磯縣新冠肺炎病例和住院人數持續增加，洛縣 官員12日表示為了控制疫情 ，或將頒布更嚴格法令，呼籲民眾在節假日期間不要出行。加州 12日新冠肺炎確診數則突破百萬，成為繼德州之後，美國第二個破百萬的州。加州有四千萬人口，確診破百萬，代表每40人即有一人染疫。

洛縣12日新增2533新冠肺炎病例。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣10月3日新增988例，上周單日新增約1464例。「簡單來說，日新增病例上升33%。並且目前沒有下降趨勢。」此外，確診率從10月初3.6%上升至上周4.4%，再到12日5.5%。住院人數已經連續兩天超900人。11月2日時，日住院人數為777人。唯一沒有上升的是死亡人數。截至11月2日，單日平均死亡人數為十人。

費若表示，可能採取「額外措施」來控制疫情，但沒有提及具體措施。呼籲民眾以身作則，做好防疫。「我們今天，明天的行動，會給很多人的健康帶來很大影響。如果我們集體沒有阻止疫情加劇，那麼政府別無選擇，將會出台額外措施。」

感恩節、聖誕節將至，洛縣12日呼籲民眾這個節假日不要出門，或探望親戚。如果外出探親，回來要有14天隔離。費若說，「我們建議今年過居家感恩節。對於外出的人回來要居家隔離14天。」她反復強調，與住家外的人聚會，會增加病毒傳播的可能性。

目前加州禁止大型聚會，僅允許三戶以內的戶外聚會，並且要戴口罩保持社交距離。

加州目前七天平均日新增病例數為6719人，與14天平均日增病例數的5622相比有所增加。過去七天平均檢測陽性率為4.4%，是8月末9月初以來最高。住院人數也有所上升，目前加州住院人數3300，與兩周前相比，上升40%。其中913人為重症監護病人，兩周內也上升39%。