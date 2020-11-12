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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

查選舉舞弊 律師：難全盤推翻

記者楊青／洛杉磯報導

美國2020總統大選投票落幕，民主黨候選人白登團隊宣布勝選，共和黨川普總統開始投入競選舞弊提告程序，民眾的關注度不輸選前。華裔律師認爲，訴訟是憲法賦予每一位公民的權利，總統團隊要求司法介入競選中可能出現的舞弊調查，合法合情合理。但要推翻所有「問題州」的選票結果，難度很大，全部翻盤樂觀指數可能只有個位數。

川普司法團隊本周開始對「大選結果不公或存在舞弊」展開訴訟。在白粉慶祝白登/賀錦麗勝利，並呼籲共和黨和川普「學會體面下台」的同時，川粉高呼「選舉結果由法律決定，而非媒體統計決定」。

律師方孝偉認爲，從得票數看，白登當選應該沒什麽問題，但是他到底得票多少，有待進一步印證。共和黨一些領袖沒有承認敗選，訴訟是憲法賦予每位公民的權利，總統對選舉過程產生質疑要求司法調查，合情合理合法。但訴訟並非簡單的説法和推論，而是講證據；當判決下來時，應該尊重判決。不管結果如何，都希望目前的分歧狀態，因法律裁決的最後結果畫上句號。

目前坊間傳出部分州投票作弊的方式多種，包括選票在超過時間内送達、監察人員被拒現場監督名字核實過程、死人投票、郵局員工被要求給遲到選票加蓋提前郵戳等等。律師鄭博仁表示，他支持川普對競選中的問題和疑問要求司法介入調查，「換位比較，如果民主黨現處於得票劣勢，也一樣會打官司」。

不過美國選舉由州務卿辦公室具體規定和執行，這使各州有不同的選票清點時間，如果此次選舉過程該州的操作是在其法律規定範圍内進行，對其法律追究就很難成立，即便是部分地區可能出現問題。但這些問題到底是人爲舞弊，還是操作失誤，要證明也有難度。

「難度最大的是，如果查出部分舞弊，是否要將該州全部的選票推翻？」他認爲，以個案和局部推翻全部結果，並不科學，在法律上也難站得住腳，「我認爲川普總統翻盤機會可能只有5-10%」，但部分州由藍色轉紅很可能。

鄭博仁認爲，郵寄投票確實欺詐更容易，比如一家人只有一人懂英語，就可能替代全家「集體投票」。但問題是，通訊投票並非不合法，「共和黨恰恰吃虧在號召大家都去票所投票，可能白白失去了很多通訊投票」。

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