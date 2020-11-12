LAX飛京國航九確診 航班暫停

圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

11月8日出發的國航CA988洛杉磯 至北京（天津）輸入確診病例達九例，按規定將觸發熔斷，而國航的另一獎勵航班也將熔斷。令本來就被「雙陰」規定搞得焦頭爛額的乘客無奈，然而重買機票價格翻倍，感嘆回國無望。

天津市人民政府新聞辦公室官方微博帳號「@天津發布」，10日發布當日天津共境外輸入和本地新增病例，其中有多名境外輸入的病例都是從洛杉磯乘機。

這些乘客都是中國籍，包括一名32歲住休士頓的男子，一對住田納西Clarksville的73歲男子和71歲女子，一名住洛杉磯的77歲男子，一名住拉斯維加斯的25歲女子。此外還有一名住奧克拉荷馬州諾曼的26歲女子，住洛杉磯的54歲女子，住伊利諾州的19歲男子，住紐約的58歲男子等。他們都從洛杉磯乘CA988入境，9日抵達天津，在海關採樣隔離後，檢測 結果呈陽性。

根據中國政府規定，航空公司同一航線 航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達五人，暫停該公司該航線運行一周；達到十人，暫停該公司該航線運行四周。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。 「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周一班航班計畫。

而此次CA988上發現九例陽性病例，至少會被熔斷一週。旅遊業者Jay分析表示，由於該熔斷規定是按照落地後兩周內統計的，現在該航班已有九例，如果隔離期間再發現一例的話，可能會被熔斷四周，「基本等於12月國航洛杉磯直飛就拜拜了」。

他表示，國航早先獲得的獎勵航班，洛杉磯至深圳的CA770，也將被無限熔斷至CA988重新滿足獎勵條件。所以可能之後一周大概有五、六百名乘客受到影響，如果熔斷一個月的話有2500人受影響。

由於中國政府早先宣布從6日起自美赴中的旅客，須持新冠病毒核酸檢測、血清IgM抗體檢測「雙陰性」證明，申請並獲得帶「HS」標示的綠色健康碼，或健康狀況聲明書才可登機。Jay表示，這次熔斷的CA988，是「雙陰」規定前的最後一班航班，因為8日起飛的航班可以用6日的核酸認證碼。

不過「雙陰」規定本就已經讓回國之路難上加難，現在等於再熔斷兩架航班，令不少乘客都表示回國無望。Jay表示，「雙陰」後機票漲價了好幾倍，現在到明年1月前的一張單程票，差不多要1萬到1.5萬美元，也很難買到。

很多原本買了CA988航班票的乘客，都是很早之前就買好的。他表示，這些乘客中有些是OPT到期了要回國，車也賣了租房也退了。這一熔斷都回不去了，現在再買票，價格又翻了好幾倍。現在從洛杉磯出發，也就只有南航飛廣州的兩班，和廈航飛廈門的兩班，共四班飛機，其中兩班也是獎勵航班，若出現病例也都會一併熔斷。