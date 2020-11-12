國航滿座回京 乘客不滿會被感染

有一名網友自稱就在這個航班上。（網頁截圖）

11月8日出發的國航CA988洛杉磯 至北京（天津）乘客確診病例達九例，其中有三名70歲以上的長者被確診。一名該航班的乘客表示，因為航班是最後一天不需要雙陰檢測 的，所以飛機基本坐滿，密切接觸患者的旅客有多人。大家知道後都很氣憤，目前飛機旅客被安置在天津的三個隔離酒店，其中有兩家酒店有機上確診旅客。

自稱就在這個航班上的一名網友說，航班上，31-33都是穿防護服的，覺得他們是前一班的空乘。後三排或四排是空著留作隔離用。現在34號座位到52號座位都是密切接觸，頭等艙商務艙也有人確診。這個航班上孩子特別多，嬰兒都好幾個，好些全家海歸和訪學回國的。全飛機大部分都是密切接觸者，官方沒有一一通知，她是自己問他們的工作微信 或者打電話問的。

她說，大家都特別氣憤，確診的人肺部有問題了，肯定是早就病了。這個航班的旅客分佈在三家酒店，即天津新桃園、寶軒和河西如家隔離，她不清楚如家的情況，但其他兩家都有人確診。

有網友在華人論壇上表示，她家人就坐這個航班，正在隔離中，她很擔心，尤其是怎麼會有這麼多人感染，以為都是檢測陰性應該會比較安全。目前只有距離確診患者四排以內（不記得是不是四排了）的人才會收到通知，會被安排去統一的酒店隔離。

還有網友的家人兩個月前也是坐這班飛機回去，他表示，核酸檢測是飛機一到天津機場就做，所以陽性不可能是在飛機上十幾個小時傳染的，因為這個病毒感染到肺部要好幾天進程。

機票業者包先生表示，機票昂貴和規定的檢測時間短，導致很多旅客在檢測報告上作假。免費的檢測結果通常需要一周時間，根本來不及。私人檢測一次就是500元左右，但檢測結果的時間無法控制，早晚都不行，出來早只能偷偷篡改，出來晚也一樣只能偷偷篡改。他通常都建議客人為穩妥起見做兩次檢測，但是多數客人只負擔得起做一次，因為對很多人來說，已花費大筆錢買機票，再花費這麼多錢檢測經濟負擔太重。

他有客人一家四口花了兩萬多元買機票，再花費2000多元檢測，前後就要近3萬元了，這對很多人來說是一筆不小的數字。 尤其很多長者更不捨得花這個錢。造假成本低，且航空公司和政府機構也無法查證檢測結果真偽，就導致假報告滿天飛。還有外州小城的客人，他都建議他們先飛到洛杉磯、舊金山這樣的大城市做檢測。但很多人不肯，一是怕住酒店過夜感染，二是不想增加額外開銷，小地方檢測的結果和時間都不確定。這就是一個惡性循環，所以未來類似的事件還可能會發生。