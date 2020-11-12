我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

國航滿座回京 乘客不滿會被感染

記者張宏／洛杉磯報導
有一名網友自稱就在這個航班上。（網頁截圖）
有一名網友自稱就在這個航班上。（網頁截圖）

11月8日出發的國航CA988洛杉磯至北京（天津）乘客確診病例達九例，其中有三名70歲以上的長者被確診。一名該航班的乘客表示，因為航班是最後一天不需要雙陰檢測的，所以飛機基本坐滿，密切接觸患者的旅客有多人。大家知道後都很氣憤，目前飛機旅客被安置在天津的三個隔離酒店，其中有兩家酒店有機上確診旅客。

自稱就在這個航班上的一名網友說，航班上，31-33都是穿防護服的，覺得他們是前一班的空乘。後三排或四排是空著留作隔離用。現在34號座位到52號座位都是密切接觸，頭等艙商務艙也有人確診。這個航班上孩子特別多，嬰兒都好幾個，好些全家海歸和訪學回國的。全飛機大部分都是密切接觸者，官方沒有一一通知，她是自己問他們的工作微信或者打電話問的。

她說，大家都特別氣憤，確診的人肺部有問題了，肯定是早就病了。這個航班的旅客分佈在三家酒店，即天津新桃園、寶軒和河西如家隔離，她不清楚如家的情況，但其他兩家都有人確診。

有網友在華人論壇上表示，她家人就坐這個航班，正在隔離中，她很擔心，尤其是怎麼會有這麼多人感染，以為都是檢測陰性應該會比較安全。目前只有距離確診患者四排以內（不記得是不是四排了）的人才會收到通知，會被安排去統一的酒店隔離。

還有網友的家人兩個月前也是坐這班飛機回去，他表示，核酸檢測是飛機一到天津機場就做，所以陽性不可能是在飛機上十幾個小時傳染的，因為這個病毒感染到肺部要好幾天進程。

機票業者包先生表示，機票昂貴和規定的檢測時間短，導致很多旅客在檢測報告上作假。免費的檢測結果通常需要一周時間，根本來不及。私人檢測一次就是500元左右，但檢測結果的時間無法控制，早晚都不行，出來早只能偷偷篡改，出來晚也一樣只能偷偷篡改。他通常都建議客人為穩妥起見做兩次檢測，但是多數客人只負擔得起做一次，因為對很多人來說，已花費大筆錢買機票，再花費這麼多錢檢測經濟負擔太重。

他有客人一家四口花了兩萬多元買機票，再花費2000多元檢測，前後就要近3萬元了，這對很多人來說是一筆不小的數字。 尤其很多長者更不捨得花這個錢。造假成本低，且航空公司和政府機構也無法查證檢測結果真偽，就導致假報告滿天飛。還有外州小城的客人，他都建議他們先飛到洛杉磯、舊金山這樣的大城市做檢測。但很多人不肯，一是怕住酒店過夜感染，二是不想增加額外開銷，小地方檢測的結果和時間都不確定。這就是一個惡性循環，所以未來類似的事件還可能會發生。

國航CA988洛杉磯至北京（天津）輸入確診病例達九例。（國航官網）
國航CA988洛杉磯至北京（天津）輸入確診病例達九例。（國航官網）

編輯推薦

檢測 洛杉磯 微信

上一則

新聞詞典：熔斷指令

下一則

LAX飛京國航九確診 航班暫停

延伸閱讀

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望
洛杉磯加大證實 戴口罩能有效防範新冠

洛杉磯加大證實 戴口罩能有效防範新冠
防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市

防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市
天津爆本土疫情 官方：德國進口冷凍豬腳傳播

天津爆本土疫情 官方：德國進口冷凍豬腳傳播
跑車變飛機只要3分鐘！斯洛伐克「空中飛車」首飛成功

跑車變飛機只要3分鐘！斯洛伐克「空中飛車」首飛成功
天津濱海新區南環鐵路橋坍塌 釀7死5傷

天津濱海新區南環鐵路橋坍塌 釀7死5傷

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

2020-11-08 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席