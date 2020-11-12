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加州疫情惡化二度封城？ 專家：效果不大

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美國疫情居高不下，流行病專家呼籲大家繼續保持社交距離與戴口罩。（unsplash）
美國疫情居高不下，流行病專家呼籲大家繼續保持社交距離與戴口罩。（unsplash）

歐洲新冠疫情升溫，多國日前決定二度封城加州疫情近日也逐漸回升，不少人擔心加州是否可能再一次全面性封城（也就是居家避疫）？對此，流行病學專家批評加州仍有不少民眾不守規定，因此即便二度封城，效果也不大；同時再一次封城機率小。

加州自新冠肺炎爆發至今已八個月，當時加州是全美第一個宣布居家避疫令的州，之後全美各地有許多州跟進這項做法。但人們對居家避疫似已感疲乏，不少人早就在家待不住，試圖在「新常態」中找尋正常生活。嚮往自由的加州不少居民老早就「解放自我」，參加「黑人的命也是命」等社會運動，或是選舉造勢活動，或是球迷為了支持的球隊聚集，導致疫情在加州一直居高不下。

「部分加州民眾不太守規定，但再度封城成功率可能不高」。流行病學醫師黃重徳認為，有些加州人民太嚮往自由，居家避疫對他們來說沒有用；按照過往經驗，解封後反而出現反效果，且封城效益不大，成功率不高。更何況只要川普總統還在任，加州不可能徹底封城。

由於疫情發展與能否復工及復學很有關係，且公衛專家一再強調，復工及復學容易造成群聚感染，因此加州目前仍未全面恢復正常。

洛杉磯加大流行病學教授張作風也說，其實加州各縣的居家令還是存在，多地也限制復工及復學人數，但加州再度封城的可能性不是沒有，估計政府將依現況進行維持。

黃重徳形容加州疫情好轉又反撲的情況，追根究底是「斬草不除根，春風吹又生」。加州政府在3月時未做足準備，直接進入居家避疫期，之後在每日仍有幾萬人染疫時期解封，疫情減緩的效果不明顯。根據他的觀察，只要民眾與人保持社交距離跟戴口罩，可大大減緩染疫可能性。「疫情發展到今天，大家只能靠自我保護」。

洛杉磯縣11日又新增2152例感染者，22例死亡，共有903人住院治療，疫情持續惡化。黃重徳提到，假設加州按照現況繼續發展，再加上冬天第二波疫情襲擊，加州每日仍會有很多人染疫，染疫風險仍高。只有等待疫苗問世，疫情才可受到控制。提及多數染疫者都是被家人傳染，建議民眾在家與他人保持至少三呎以上距離，若無法保持三呎距離可戴口罩；保持距離是非常有效的防疫工具。

張作風也說，家庭傳播是現在疫情惡化的主因，隨年底假期來臨，建議大家避免家庭聚會，戴上質量好一點的口罩，撐到疫苗問世。呼籲大眾再忍耐一陣子，在疫苗普及前別生病，繼續注意衛生習慣，增加自我保護意識防疫。

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