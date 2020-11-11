洛縣警局長 縣政委員員會研究削權

洛縣警局局長維拉紐瓦於2018年當選洛縣警察局長一職，其任內與洛縣縣政委員會一直關係緊張。(LAtimes)

洛杉磯縣縣政委員會10日舉行會議，五名縣政委員以三票贊成，兩票反對通過了由縣政委員瑞得利-托馬斯（Mark Ridley -Thomas）和庫爾（Sheila Kuehl）的聯合提案，探討如何免除洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）的職位，或大幅縮小其職權的方法。該項努力有可能會改變洛杉磯縣憲章。

縣政委員瑞得利-托馬斯、庫爾和蘇麗絲 （Hilda L.Solis）投了贊成票。縣政委員韓珍妮(Janice Hahn)和巴格（Kathryn Barger）則以該決定應由選民做出為由，投了反對票。該提案通過後，洛縣 縣政委員會將召集律師、洛縣督察長（Inspector General）、民間監督委員會（Civilian Oversight Commission）和洛縣首席執行長達文波特（Feisa Devenport）共同討論是否在2022年維拉紐瓦任期結束前，對其進行解職或減少其職權的可能性。此前民間監督委員會曾要求維拉紐瓦辭職。

縣政委員會與維拉紐瓦衝突事件。

在會議中，縣政委員以及多名來電參加公眾評論（Public Comment）的市民，都對維拉紐瓦的表現持批評態度。蘇麗絲認為局長在很多事上我行我素，不尊重縣政委員會的監督權力。瑞得利-托馬斯則指責，維拉紐瓦管理下的執法部門處於「高度混亂狀態/無政府主義狀態」( anachronistic)。

維拉紐瓦也在會議中對他的工作辯解。他表示在他上任後，洛縣警局不但提高了警員的族裔多樣性，也出台了尊重死者遺體，反結黨謀私（Anti-Clique Policy）以及中止將無證客罪犯驅逐出境的一系列新政策。同時在疫情 前，他也有效的改革了洛縣監獄系統，使服刑犯數量大幅減少，並避免了監獄在新冠疫情期間出現大規模疫情爆發。

同時他指責洛縣督察長（Inspector General）在他配合檢查的事上誤導縣政委員，從而導致他被「妖魔化」（Demonized）。

儘管所有的縣政委員都批評維拉紐瓦的工作表現，但在對維拉紐瓦的處理方案上卻產生分歧。瑞得利-托馬斯、庫爾和蘇麗絲認為，應在新任縣政委員米歇爾（Holly Mitchell）上任後開始討論對維拉紐瓦的處理方案。韓珍妮和巴格則認為應等到2022年維拉紐瓦任期結束後，由選民決定其是否繼續留任。

最終該提案以三比二通過。縣政委員會在討論處理維拉紐瓦的方案時，也在考慮是否修改洛縣憲法，將警察局長一職由選舉改為縣政委員會委任。